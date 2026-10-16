Премьера на Собака.ru: Костя Максимов из группы «Обстоятельства» выпустил второй альбом в рамках сольного проекта «Тихий Час»

«Лузер» выходит всего через несколько месяцев после дебютника «Мелодия здоровья». Это восемь песен, собранных летом 2026-го в портрет современного человека — неловко влюбленного, ностальгирующего по беззаботной юности, чувствующего на себе суровые реалии большого города, рефлексирующего о вступлении во взрослую жизнь. И важно: слово «лузер» здесь — не приговор, а честный и местами нежный взгляд на себя.
Собака.ru поговорила с Костей о распаде группы «Обстоятельства» и новой главе его жизни, об альбоме «Лузер» и фокус-треках, которые точно заберут себе эту осень (а может, и не только ее!), а еще выведала секреты работы над новой музыкой (спойлер: четкое расписание и таймеры — лучшие друзья музыкантов!).
Почему распались «Обстоятельства» и как появился проект «Тихий час»?
Мы распались из-за нарастающего напряжения внутри группы. Пожалуй, мы просто устали с Леней [Оливановым, сооснователем «Обстоятельств»] бесконечно искать компромиссы в череде бесконечно несовпадающих взглядов — начиная от аранжировок и заканчивая образом группы и ведением соцсетей. Помимо этого, у меня крепли амбиции создать сольный проект, где я смогу быть чуть честнее с самим собой. Так и появился «Тихий час».
Про что этот проект, какой ты внутри него?
Если музыка «Обстоятельств» часто была возвышенной и драматичной, была закована в рамки изначально заложенного, немного театрального образа, то «Тихий час», на мой взгляд, намного более искренний проект. В новом альбоме я честно показываю свои неудачи, то, как бывает сложно начинать все с чистого листа, обнажаю свою наивную мечтательность и свои слабые стороны. Да, возможно, музыка получается чересчур искренней, но это то, что из меня льется в данный момент. Были попытки написать более абстрактные тексты в духе «Обстоятельств», но не идет совсем.
Как это вообще ощущается — начинать сначала?
Это оказалось совсем непросто. Пока «Тихий час» не окреп ни как успешный проект с хорошими прослушиваниями, ни как финансовая модель — эмоциональное подкрепление и поддержку можно найти только внутри себя. Нужно много усилий, времени и даже везения на этом этапе, но теперь я понимаю, что этот путь внутренней трансформации, рефлексии и есть тот холодный коридор, через который приходится проходить всем, кто хочет начать всё заново. Я был к этому готов.
Как можно описать общее настроение альбома, о чем он, источники вдохновения?
Я начал писать этот альбом еще в июне, сразу после того как мы закончили промить весенний EP. У меня была вполне конкретная задача: сдать альбом в первых числах октября, чтобы сыграть первые сольники осенью. Короче говоря, написать альбом пришлось в чрезвычайно сжатые сроки, поэтому лето получилось потное!
Из-за сроков не было особой возможности подумать над концепцией, я просто ворвался с ноги в этот процесс, писал то, что льется, не анализируя и не оценивая. Мне впервые пришлось оптимизировать хаотичный творческий процесс, ведь дожидаться вдохновения в таких условиях было наивно. Я стал работать по таймеру: 40 минут глубокого погружения в текст, 10 минут медитации — и так по кругу. К середине июля были черновики текстов, с которыми я пришел к Семе [Данилову, продюсеру альбома]. Сема героически принял на себя эту ответственность, и всего через полтора месяца, с полного нуля, у нас есть полностью аранжированные, записанные и сведенные песни. Также спасибо пацанам, Лене и Ярику, Вадиму и Рустаму за помощь с гитарами и барабанами.
продюсер альбома «Лузер»:
С Костей мы знакомы давно и работали еще над прошлыми проектами в Чебоксарах, но здесь мне впервые доверили музыкальную составляющую целиком. Я сам большой фанат его творчества, поэтому важно было не просто поймать общий коннект, но и сохранить ту теплоту и трепет звучания, которые полюбились слушателям. Мы не искали готовых решений, а шли от ощущения — что чувствуешь внутри, когда слышишь такую музыку, — и уже из этого собирали трек. Альбом получился мультижанровым: от ретро-инди-рока с блюзовой ноткой до постпанка с эмбиентом и сэдкора. Мне приятно осознавать, что он вышел даже лучше, чем я мог представить.
Главная мысль, которую ты хочешь донести до слушателя этим релизом?
Только в этот момент, когда все песни были готовы, я прослушал их и понял, что связывает их воедино. Это история неунывающего неудачника-мечтателя. При этом альбом на удивление получился очень светлым и романтичным. «Лузер» — это взросление лирического героя, с одной стороны, и его побег от реальности в воспоминаниях о прошлом — с другой.
В альбоме суровые реалии жизни в мегаполисе переплетаются с ностальгией по школьной влюбленности. В треке «Найди меня» утомленный офисной волокитой герой вспоминает о былых отношениях «под светом неоновых ламп» и делает вывод, что без них жизнь стала серой и безликой. В контраст к такому сюжету идет песня «Я не брошу», где герой ассоциирует свою влюбленность с тяжелой зависимостью, но все это — в нежном R&B-соусе.
Трек с «Лузера», на который ты ставишь, что он точно завирусится?
Альбом получился забавным, полным искренней самоиронии, но есть в нем и оммаж «Обстоятельствам» — это песня «Волга зовет». Сэдкор в духе Lana Del Rey — история прощания с разрушительными отношениями. На нее мы и сделаем главный упор в промо альбома.
У «Обстоятельств» сильно выстрелил трек «40 градусов»: каждый второй рилс в своё время был с этим звуком. Как бы ты описал этот опыт? И что становится движимой силой работать дальше, особенно после того как распадается группа, которая этому способствовала?
Честно говоря, я не заметил особенного успеха песни «40 градусов». На мой взгляд, два самых «залетевших» трека — это «Маяк» и фит с Базаром «Нокаут». Оба этих трека на этапе создания вообще не воспринимались как действительно сильные песни, и только после релиза обратная связь на них давала понять обратное.
Вау-эффект случался, когда, например, видео с концерта начинало лететь в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ) и набирало сотни тысяч просмотров. Это было выгодно во всех отношениях: повышалась узнаваемость, продавались концерты, росли прослушивания. Безусловно, это давало приятные эмоции.
Думаю, для «Обстоятельств» самый прайм был в 24-м году. Куча фестивалей, несколько успешных песен, рекордные сборы на столичных концертах. Мы шли к этому долгих 6 лет, теперь же я хотел пройти этот путь гораздо быстрее.
Вышел новый альбом, после этого мы отыграем первые сольники и сразу же сядем за новый материал — вдохновленные и заряженные. Да, бывает непросто, но я счастлив проходить этот путь. Вся эта история с распадом группы хорошенько меня отрезвила и закалила.
Презентация альбома проекта Кости Максимова «Тихий Час» состоится 21 октября в петербургском клубе «Рассвет» и 25 октября в московском «Оригинале».
Все изображения предоставлены Собака.ru командой артиста. Автор фотографий: Илья Васильев
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.
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