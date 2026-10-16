Премьера на Собака.ru: Костя Максимов из группы «Обстоятельства» выпустил второй альбом в рамках сольного проекта «Тихий Час»

Почему распались «Обстоятельства» и как появился проект «Тихий час»?

Мы распались из-за нарастающего напряжения внутри группы. Пожалуй, мы просто устали с Леней [Оливановым, сооснователем «Обстоятельств»] бесконечно искать компромиссы в череде бесконечно несовпадающих взглядов — начиная от аранжировок и заканчивая образом группы и ведением соцсетей. Помимо этого, у меня крепли амбиции создать сольный проект, где я смогу быть чуть честнее с самим собой. Так и появился «Тихий час».

Про что этот проект, какой ты внутри него?

Если музыка «Обстоятельств» часто была возвышенной и драматичной, была закована в рамки изначально заложенного, немного театрального образа, то «Тихий час», на мой взгляд, намного более искренний проект. В новом альбоме я честно показываю свои неудачи, то, как бывает сложно начинать все с чистого листа, обнажаю свою наивную мечтательность и свои слабые стороны. Да, возможно, музыка получается чересчур искренней, но это то, что из меня льется в данный момент. Были попытки написать более абстрактные тексты в духе «Обстоятельств», но не идет совсем.