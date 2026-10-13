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Музыканты из Франции и Испании выступят на органном фестивале «Мариинский» в Петербурге

Сочинения Баха, Мендельсона, Брамса, Листа и Шумана прозвучат с 20 октября по 4 ноября в Концертном зале Мариинского театра.

Испанский органист Андони Андрада
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра / фото: Наталья Разина

Испанский органист Андони Андрада

20 октября в Концертном зале Мариинского театра открывается 14-й международный органный фестиваль «Мариинский». Музыканты из Франции, Испании и России исполнят редкости классического репертуара, оригинальные сочинения и транскрипции популярных миниатюр.

На открытии 20 октября в 19:00 ведущая артистка «Петербург-концерта», органистка Ольга Котлярова выступит с Хором Мариинского театра под управлением Константина Рылова. Музыканты исполнят Фантазию соль мажор, Чакону соль минор, Хоральную прелюдию «Nun komm, der Heiden Heiland», Пассакалью до минор и Пасхальную ораторию Иоганна Себастьяна Баха.

25 октября в 12:00 главная органистка Петербургского кафедрального собора Святой Марии, приглашенная солистка Мариинского театра Марина Вяйзя представит программу из оригинальных сочинений и популярных миниатюр в нестандартной тембровой обработке. 28 октября в 19:00 на мариинскую сцену выйдет испанский органист Андони Андрада: он исполнит сочинения Брунса, «Серьезные вариации» Мендельсона, Mit innigem Ausdruck из цикла «Шесть этюдов в форме канона» Шумана, Andantesostenuto из Органной симфонии № 9 до минор Видора, Хоральную прелюдию «O Welt, ich mussdich lassen» («О мир, я должен тебя покинуть») Брамса, Фантазию и фугу на тему B-A-C-H Листа.

31 октября в 19:00 состоится концерт заведующей органной кафедрой Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова Елены Цыбко и арфистки, концертмейстера группы арф Симфонического оркестра Мариинского театра Софьи Кипрской. 4 ноября в 19:00 фестиваль закроют выступлением титулярного органиста парижской церкви Успения Богородицы и церкви Святого Медарда в Брюнуа, профессора Парижских городских консерваторий и Региональной консерватории агломерации Валь-д’Йер Леонида Карева. В концерте с ним участвуют Камерный Хор Мариинского театра под управлением Павла Теплова и арфистка Софья Кипрская.

«Мариинский» состоится на Писарева, 20А. Билеты в продаже на сайте театра.

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