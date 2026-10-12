Премьера! Мариинский театр впервые в России покажет оперу «Вильгельм Телль» на языке оригинала

16 и 17 октября в Мариинском-2 состоится премьера оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Телль». Впервые в России постановку покажут на языке оригинала (французском). Музыкальным руководителем спектакля выступил Валерий Гергиев.

Мировая премьера «Вильгельма Телля» состоялась 3 августа 1829 года в Париже. В России оперу поставили в 1838 году в переработанном виде: на сцене Каменного театра (предок Мариинского) историю о борьбе швейцарских кантонов XIV века за независимость от диктатуры Габсбургов показали под названием «Карл Смелый» с переработанным из-за цензуры либретто. 23 января 1932 года на мариинской сцене оперу впервые представили с оригинальной партитурой, но по традициям времени либретто звучало на русском языке.

«Вильгельм Телль» — последняя и самая длинная опера Россини. Мариинский театр подходил к премьере на языке оригинала постепенно, через серию концертных исполнений с оркестром и фортепиано. Премьеру готовит итальянский режиссер Джанкарло дель Монако, который получил «Золотую маску» за поставленную в Мариинском оперу «Аида». За оформление отвечают художники Антонио Ромеро и Габриела Салаверри.

Партии репетируют:

Вильгельм Телль — Магеррам Гусейнов, Максим Даминов, Вадим Кравец, Глеб Перязев, Ярослав Петряник;

— Магеррам Гусейнов, Максим Даминов, Вадим Кравец, Глеб Перязев, Ярослав Петряник; Арнольд — Александр Михайлов, Ярамир Низамутдинов, Антон Росицкий;

— Александр Михайлов, Ярамир Низамутдинов, Антон Росицкий; Мельхталь — Михаил Колелишвили, Мирослав Молчанов, Яков Стрижак, Олег Сычев, Владимир Феляуэр;

— Михаил Колелишвили, Мирослав Молчанов, Яков Стрижак, Олег Сычев, Владимир Феляуэр; Матильда — Ангелина Ахмедова, Мария Баянкина, Гелена Гаскарова, Екатерина Гончарова, Ирина Чурилова;

— Ангелина Ахмедова, Мария Баянкина, Гелена Гаскарова, Екатерина Гончарова, Ирина Чурилова; Ядвига — Анна Кикнадзе, Екатерина Крапивина, Дарья Росицкая;

— Анна Кикнадзе, Екатерина Крапивина, Дарья Росицкая; Джемми — Изабелла Андриасян, Кристина Гонца, Кира Логинова, Марина Техтелева;

— Изабелла Андриасян, Кристина Гонца, Кира Логинова, Марина Техтелева; Геслер — Илья Банник, Геворг Григорян, Евгений Никитин, Андрей Серов, Олег Сычев;

— Илья Банник, Геворг Григорян, Евгений Никитин, Андрей Серов, Олег Сычев; Лейтхольд — Денис Беганский, Александр Герасимов, Николай Каменский, Владимир Феляуэр, Павел Шмулевич;

— Денис Беганский, Александр Герасимов, Николай Каменский, Владимир Феляуэр, Павел Шмулевич; Фюрст — Юрий Власов, Дмитрий Григорьев, Степан Завалишин, Евгений Чернядьев;

— Юрий Власов, Дмитрий Григорьев, Степан Завалишин, Евгений Чернядьев; Руоди — Денис Закиров, Станислав Леонтьев, Борис Степанов, Клим Тихонов.

Накануне премьеры, 12 октября в 19:30, в зале Щедрина состоится лекция музыковеда Христины Батюшиной «Гранд-опера от бренд-шефа: рецепты французской и итальянской оперы от автора "Вильгельма Телля"». Показы оперы стартуют 16 октября в 19:00, 17 октября в 12:00 и в 19:00 на Декабристов, 34. Билеты в продаже на сайте театра.

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