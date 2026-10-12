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Премьера! Мариинский театр впервые в России покажет оперу «Вильгельм Телль» на языке оригинала

В XX веке спектакль ставили в русском переводе по традициям времени, а в дореволюционном театре сюжет полностью перерабатывали из-за цензуры.

Репетиция оперы
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра / Фото: Михаил Вильчук

Репетиция оперы

16 и 17 октября в Мариинском-2 состоится премьера оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Телль». Впервые в России постановку покажут на языке оригинала (французском). Музыкальным руководителем спектакля выступил Валерий Гергиев.

Мировая премьера «Вильгельма Телля» состоялась 3 августа 1829 года в Париже. В России оперу поставили в 1838 году в переработанном виде: на сцене Каменного театра (предок Мариинского) историю о борьбе швейцарских кантонов XIV века за независимость от диктатуры Габсбургов показали под названием «Карл Смелый» с переработанным из-за цензуры либретто. 23 января 1932 года на мариинской сцене оперу впервые представили с оригинальной партитурой, но по традициям времени либретто звучало на русском языке.

«Вильгельм Телль» — последняя и самая длинная опера Россини. Мариинский театр подходил к премьере на языке оригинала постепенно, через серию концертных исполнений с оркестром и фортепиано. Премьеру готовит итальянский режиссер Джанкарло дель Монако, который получил «Золотую маску» за поставленную в Мариинском оперу «Аида». За оформление отвечают художники Антонио Ромеро и Габриела Салаверри.

Партии репетируют:

  • Вильгельм Телль — Магеррам Гусейнов, Максим Даминов, Вадим Кравец, Глеб Перязев, Ярослав Петряник;
  • Арнольд — Александр Михайлов, Ярамир Низамутдинов, Антон Росицкий;
  • Мельхталь — Михаил Колелишвили, Мирослав Молчанов, Яков Стрижак, Олег Сычев, Владимир Феляуэр;
  • Матильда — Ангелина Ахмедова, Мария Баянкина, Гелена Гаскарова, Екатерина Гончарова, Ирина Чурилова;
  • Ядвига — Анна Кикнадзе, Екатерина Крапивина, Дарья Росицкая;
  • Джемми — Изабелла Андриасян, Кристина Гонца, Кира Логинова, Марина Техтелева;
  • Геслер — Илья Банник, Геворг Григорян, Евгений Никитин, Андрей Серов, Олег Сычев;
  • Лейтхольд — Денис Беганский, Александр Герасимов, Николай Каменский, Владимир Феляуэр, Павел Шмулевич;
  • Фюрст — Юрий Власов, Дмитрий Григорьев, Степан Завалишин, Евгений Чернядьев;
  • Руоди — Денис Закиров, Станислав Леонтьев, Борис Степанов, Клим Тихонов.

Накануне премьеры, 12 октября в 19:30, в зале Щедрина состоится лекция музыковеда Христины Батюшиной «Гранд-опера от бренд-шефа: рецепты французской и итальянской оперы от автора "Вильгельма Телля"». Показы оперы стартуют 16 октября в 19:00, 17 октября в 12:00 и в 19:00 на Декабристов, 34. Билеты в продаже на сайте театра.

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