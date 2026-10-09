ooes выпускает первый за 5 лет русскоязычный альбом и готовится к европейскому туру

Альбом называется «когда наступит конец света» — релиз станет новой точкой отсчета в карьере певицы. Он вырастает из той самой эстетики, за которую ooes полюбили пять лет назад: мрачной, хрупкой и интимной. Героиня ooes повзрослела, сохранив прежнюю чувственность, но ее оптика стала глубже и рефлексивнее.
Это история о человеке, который пытается сохранить себя, пока привычный мир теряет свои очертания. «конец света» — это не финал, а точка внутренней трансформации: момент, после которого невозможно остаться прежним.
Звучание ooes за эти годы стало шире и многослойнее: электроника перетекает в дрим-поп, почти шепот и ASMR-инди соседствуют с элементами оперы. Но за всеми экспериментами с голосом, формой и масштабом слышна та же ooes.
ooes — одна из самых узнаваемых артисток восточноевропейской альтернативной поп-сцены. Благодаря своему кинематографичному сонграйтингу она хорошо известна публике и, например, на Яндекс Музыке треки артистки ежегодно набирают более 100 миллионов прослушиваний.
Сниппет на трек «сигнал» был снят в Исландии продюсерской командой из Парижа. Над визуальной частью работала Лика Надир — креативный директор, сотрудничавшая с SALUKI, Ваней Дмитриенко, SABU и другими артистами.
К предзаказу альбома разработан отдельный интерактивный сайт, где слушатели могут продолжить фразу «Когда наступит конец света…», превратив её в личное высказывание о том, что для каждого может стать концом прежнего и началом нового.
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