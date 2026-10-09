Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

ooes выпускает первый за 5 лет русскоязычный альбом и готовится к европейскому туру

Альбом называется «когда наступит конец света» — релиз станет новой точкой отсчета в карьере певицы. Он вырастает из той самой эстетики, за которую ooes полюбили пять лет назад: мрачной, хрупкой и интимной. Героиня ooes повзрослела, сохранив прежнюю чувственность, но ее оптика стала глубже и рефлексивнее.

Это история о человеке, который пытается сохранить себя, пока привычный мир теряет свои очертания. «конец света» — это не финал, а точка внутренней трансформации: момент, после которого невозможно остаться прежним.

Звучание ooes за эти годы стало шире и многослойнее: электроника перетекает в дрим-поп, почти шепот и ASMR-инди соседствуют с элементами оперы. Но за всеми экспериментами с голосом, формой и масштабом слышна та же ooes.

ooes — одна из самых узнаваемых артисток восточноевропейской альтернативной поп-сцены. Благодаря своему кинематографичному сонграйтингу она хорошо известна публике и, например, на Яндекс Музыке треки артистки ежегодно набирают более 100 миллионов прослушиваний.

 

Сниппет на трек «сигнал» был снят в Исландии продюсерской командой из Парижа. Над визуальной частью работала Лика Надир — креативный директор, сотрудничавшая с SALUKI, Ваней Дмитриенко, SABU и другими артистами. 

К предзаказу альбома разработан отдельный интерактивный сайт, где слушатели могут продолжить фразу «Когда наступит конец света…», превратив её в личное высказывание о том, что для каждого может стать концом прежнего и началом нового. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: