ooes выпускает первый за 5 лет русскоязычный альбом и готовится к европейскому туру

Это история о человеке, который пытается сохранить себя, пока привычный мир теряет свои очертания. «конец света» — это не финал, а точка внутренней трансформации: момент, после которого невозможно остаться прежним.

Звучание ooes за эти годы стало шире и многослойнее: электроника перетекает в дрим-поп, почти шепот и ASMR-инди соседствуют с элементами оперы. Но за всеми экспериментами с голосом, формой и масштабом слышна та же ooes.

ooes — одна из самых узнаваемых артисток восточноевропейской альтернативной поп-сцены. Благодаря своему кинематографичному сонграйтингу она хорошо известна публике и, например, на Яндекс Музыке треки артистки ежегодно набирают более 100 миллионов прослушиваний.