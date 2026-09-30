В Мариинском-2 покажут оперу «Анна Болейн» с Хиблой Герзмавой в титульной партии

6 и 8 октября на сцене Мариинского-2 пройдут гастроли Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Коллектив представит петербургскую премьеру оперы Доницетти «Анна Болейн» в постановке Сергея Новикова. Титульную партию на премьерных показах исполнит сопрано Хибла Герзмава.

Мировая премьера «Анны Болейн» состоялась в 1830 году в миланском театре Каркано. Доницетти написал оперу в прежде не свойственном ему жанре лирической трагедии, и произведение вывело его на новый уровень известности. В основе либретто, которое написал Феличе Романи, — две пьесы по мотивам биографии второй жены английского короля Генриха VIII Анны Болейн.

Новую версию оперы поставили в МАМТ в 2025-м. Над историей о власти, предательстве и любви в тюдоровской Англии работали режиссер Сергей Новиков и главный дирижер МАМТ Феликс Коробов. Спектакль создали в сотрудничестве с Эрмитажем.

Автором сценического оформления — от интерьеров королевского замка и гобеленовой живописи до костюмов по моде XVI века — выступил художник Иван Складчиков. Хореографию ставили Андрей Альшаков и Юлия Горелова. Вместе с Хиблой Герзмавой на сцену выйдут бас Алексей Кулагин (Генрих VIII), меццо-сопрано Лариса Андреева (Джейн Сеймур), тенор Дамир Садуахасов (Сэр Риккардо Персиваль) и меццо-сопрано Маргарита Глазунова (Паж Марк Сметон).

Петербургская премьера «Анны Болейн» состоится 6 и 8 октября в 19:00 на Декабристов, 34. Билеты в продаже на сайте Мариинского театра.

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