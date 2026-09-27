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Музыка

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В Петербурге продают автограф Михаила Горшенева за 500 млн рублей

Продавец утверждает, что получил подпись на встрече с группой в 2001 году.

Фото: карточка товара на «Авито»
Фото: карточка товара на «Авито»

На петербургском «Авито» появилось объявление о продаже автографа лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. На обратной стороне фотографии написано: «Я тебя люблю. Горшок». Цена — 500 миллионов рублей.

В описании товара указано, что продавец получил автограф на встрече с группой «КиШ» в рок-клубе «Полигон» у метро «Лесная» осенью 2001 года.

В качестве доказательства подлинности он ссылается на совместное фото с Михаилом Горшеневым, на котором видно, как тот ставит подпись, и предлагает прислать его в личные сообщения.

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