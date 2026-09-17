Пианист Алексей Гориболь, музыканты musicAeterna и солистка Мариинского театра Анастасия Калагина дадут концерт к 120-летию Шостаковича

25 сентября исполнится 120 лет со дня рождения композитора и пианиста Дмитрия Шостаковича. В петербургском Доме Радио дату отметят камерным концертом: 4 октября сочинения и переложения Шостаковича исполнят пианист Алексей Гориболь, солистка Мариинского театра Анастасия Калагина, а также концертмейстеры musicAeterna: скрипач Владислав Песин и виолончелист Алексей Жилин.

Объединяющей темой концерта станет дружба. Прозвучат композиции, которые Шостакович посвятил своим близким, а также выполненные коллегами переложения его собственной музыки. Алексей Гориболь дополнит музыку своими комментариями.

В основе программы — два крупных цикла. Инструментальное Трио № 2 ми минор Шостакович посвятил памяти близкого друга, музыковеда Ивана Соллертинского, и написал в 1944 году сразу после известия о его смерти. Камерно-вокальный цикл на стихи Александра Блока композитор создал позже, в 1967-м, специально для друзей тех лет: Галины Вишневской (ей и посвящен цикл), Мстислава Ростроповича и Давида Ойстраха. Автор собирался исполнить партию фортепиано на московской премьере сам, но из-за болезни не смог: вместо него выступил еще один друг — пианист и композитор Мечислав (Моисей) Вайнберг.

В первом отделении прозвучат фортепианные прелюдии Шостаковича из опуса 34 для дуэта скрипки и фортепиано, переложения которых в 1935–1937 годах сделал скрипач, один из основателей Квартета имени Бетховена Дмитрий Цыганов. Так же появились на свет камерная версия балетного номера из «Золотого века» и транскрипция для скрипки и фортепиано к «Романсу» из фильма «Овод» (1955) — их тоже исполнят на концерте.

Камерный вечер начнется 4 октября в 20:00 на Невском, 62. Программа выступления и билеты доступны на сайте musicAeterna.

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