Фестиваль «День Шостаковича» к 120-летию композитора откроют фортепианным концертом в Шереметевском дворце

25 сентября исполнится 120 лет со дня рождения композитора и пианиста Дмитрия Шостаковича. К памятной дате в Петербурге и других городах пройдет фестиваль «День Шостаковича». Программу, посвященную наследию музыканта, откроет фортепианный концерт 12 сентября в Шереметевском дворце.

В день открытия заслуженный артист России Мирослав Култышев исполнит цикл Шостаковича «24 прелюдии и фуги» соч. 87. Ведущей концерта станет музыковед Елена Наливаева. Также 12 сентября в 15:00 состоится первая лекция фестивального цикла — о роялях композитора расскажет специалист по истории русской музыки Наталья Колесова.

За месяцы фестиваля музыку Шостаковича исполнят солисты «Петербург-концерта» и Мариинского театра, а также камерный оркестр «Дивертисмент». 25 сентября квинтет духовых «Пять углов» выступит в петербургском метро: прозвучит сюита к трагедии Шекспира «Гамлет» и полька из балета «Золотой век». На концерте 26 сентября в Шереметевском дворце состоится премьера двух сочинений композитора: хор под управлением Владимира Беглецова исполнит мировую премьеру фрагментов незавершенной оперы «Цыгане» (1920–1921) и российскую премьеру хора «Слава корабелов» (1960-е), обнаруженного ведущим научным сотрудником Фонда Дмитрия Шостаковича Ольгой Дигонской.

С 25 сентября по 9 декабря в музее-квартире Римского-Корсакова пробудет выставка «Дмитрий Шостакович. Из Петрограда в Ленинград». В экспозицию войдут подлинные материалы из семейного архива: письма к матери и сестре, фотографии юного мэтра и его окружения, альбом с автографами известных писателей и композиторов и рисунком Бориса Кустодиева, афиши, макеты декораций, эскизы и костюмы к балетным и театральным постановкам.

30 октября в Малом театре кукол покажут спектакль «Шостакович». Постановка Людмилы Федоровой с куклой-марионеткой в главной роли свяжет культурную историю всего ХХ века и развитие авангардной музыки с событиями, происходившими в Ленинграде.

Лекции прочитают искусствоведы Левон Акопян и Ольга Дигонская, музыковеды Лидия Адэр, Марина Монахова и Анна Петрова. Среди сюжетов — Петроград Шостаковича и филармония его имени, переклички композитора с Римским-Корсаковым и Шнитке, Шостакович и авангард.

«День Шостаковича» стартует 12 сентября на набережной Фонтанки, 34. Подробная программа и билеты доступны на сайте Музея театрального и музыкального искусства.

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