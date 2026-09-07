Премьера! «Безутешные песни на каждый день» Настасьи Хрущевой исполнят впервые на Новой сцене Александринского театра

19 сентября на Новой сцене Александринского театра состоится концерт «Новый календарь». Петербургские музыканты Владимир Кирасиров и Евгения Маркова выступят с произведениями Эльмира Низамова, Георгса Пелециса, Дэвида Лэнга, Карло Арригони и Дарио Кастелло. В центре программы — мировая премьера сочинения Настасьи Хрущевой «Безутешные песни на каждый день», написанного специально для дуэта.

Евгения Маркова и Владимир Кирасиров регулярно выступают с 2010 года. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов, они создают оригинальные аранжировки, сочетают академические традиции с джазом и этнической музыкой.

Настасья Хрущева — композитор, пианистка, профессор Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, дважды номинант на премию «Золотая маска». Она создавала музыку к спектаклям Андрея Могучего, Валерия Фокина и Семена Александровского. Хрущева написала монографию «Метамодерн в музыке и вокруг нее», за которую получила премию имени Сергея Курехина в 2020-м.

Программу «Новый календарь» построили вокруг новой композиции Хрущевой. Образ календаря исполнители понимают как структуру, которая одновременно упорядочивает и разрушает восприятие времени: дни складываются в циклы, повторяются, смещаются и в итоге теряют привязку к конкретной дате. Концерт станет своего рода музыкальным высказыванием о времени, его течении и условности привычных измерений.

«Безутешные песни на каждый день» впервые прозвучат 19 сентября в 19:30 на набережной Фонтанки, 49а. Билеты в продаже на сайте театра.

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