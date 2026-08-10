Swanky Tunes и Odyssey Crew выступят на фестивале электронной музыки «Белая» в Ледовом дворце

3 октября в петербургском Ледовом дворце пройдет фестиваль электронной музыки «Белая». На трех сценах выступят 20 артистов и диджеев, в том числе Swanky Tunes, DJ MEG, Odyssey Crew, Aiwaska и Volac.

«Белая» — флагманский фестиваль «Радио Рекорд». В 2024 году его проводили во дворце спорта «Юбилейный», а в 2025-м переместили в Ледовый дворец. Эстетика события соответствует площадке: организаторы готовят иммерсивное шоу «Снежная королева» с сет-дизайном, отсылающим к ледяной сказке, и дресс-кодом «total white».

Среди референсов «Белой» — электронный фестиваль Sensation, который зародился в Нидерландах. Возникнув как одно событие, со временем он разделился на Sensation White (с фокусом на транс и хаус) и Sensation Black (для любителей хардстайла и хардкор-техно). «Радио Рекорд» адаптирует концепцию фестиваля под формат станции и готовит сеты электронной и танцевальной музыки разных стилей от именитых диджеев.

«Белая» пробудет 3 октября с 22:00 до 06:00 на проспекте Пятилеток, 1. Билеты в продаже на сайте события.

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