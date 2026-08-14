«Перемотка», Хмыров, hehehe выступят на кофейном фестивале «Флоу Фест» в «Севкабель Порту»

15 и 16 августа на территории «Севкабель Порта» пройдет кофейный фестиваль «Флоу Фест». Помимо чемпионатов бариста и дегустаций, участников ждет музыкальная сцена. Хедлайнерами стали инди-группа hehehe, уральский постпанк-коллектив «Перемотка» и петербургский артист Хмыров.

В индустриальной секции фестиваля участвуют более 40 кофеен и обжарщиков из регионов России. Среди них — «Сварщица Екатерина», «Буше», «Синтония» и «Триптих». Посетители «Флоу Феста» смогут попробовать авторские напитки, оценить и приобрести разные сорта кофе, чая или какао.

Музыкальная программа стартует 15 августа в 12:30 с кофейного рейва. В этот же день выступят диджеи Himfree и Миша Хонг, импровизатор le gorbusier, а также рыбинский саунд-продюсер Артем Пора Домой.

В афише 16 августа — антифолк-постпанк-группа «ваня и», краснодарский инди-музыкант Леша Пой, группа RYAB (их песня «Беги» звучала в сериале «Жуки»!). Закроют фестиваль выступления хедлайнеров: hehehe, «Перемотки» и Хмырова.

«Флоу Фест» пробудет 15 и 16 августа с 12:00 до 20:00 на Кожевенной линии, 40. Подробная программа и билеты доступны на сайте события.

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