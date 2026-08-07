«Два Обреза», Размаха, мс улыбочка выступят на фестивале «Саммер мьюзик викенд» в Петербурге

C 20 по 23 августа в Петербурге состоится фестиваль «Саммер мьюзик викенд». На сцену выйдут более 30 независимых артистов из Петрозаводска, Казани, Калуги, Перми, Пятигорска, Йошкар-Олы, Уфы, Москвы и Ульяновска. Среди хедлайнеров — дуэт «Два Обреза», уральская рэп-исполнительница Размаха и мс улыбочка, подружившая поп с экспериментальной электроникой.

«Саммер мьюзик викенд» — проект петербургского инди-рок-лейбла «цк» / loser music. С лейблом работают свыше 30 музыкантов и коллективов (география от Белграда и Минска до Барнаула!), в том числе «конъюнктура», юра аристов и «сизрс». «цк» регулярно проводит концерты и фестивали в петербургском клубе «Ласточка» и на площадках Москвы.

Фестиваль откроют 20 августа шоукейсом с четырьмя сценами на Лиговском, 50. Среди прочих выступят Егор Попс, «умер хорват», «Медведица», SANCHEZ EL MEXICANO, «суперпечаль», «Пружина». Вход свободный, нужна регистрация.

21 августа в баре «Усы на пене» выступят Razmotchiki Katushek, suhodol, «Бром», «Комитет Ильи Дорофейчика» (это джаз!), СедьмойСедьмой и «Чтонового!». На сцене бара «Инцидент» — «прятки», «Кто такая Сюзанна Флакс?», «Центр-край» и бэдрум-эмо от «Гловертаун».

22 августа в большом зале клуба «Ласточка» играют «Два Обреза», Размаха, мс улыбочка, FÓLGA и рэп-дуэт «Академический отпуск». Завершат «Саммер мьюзик викенд» 23 августа сетами «конъюнктуры», юры аристова, «метеорит 2025», Пайты и проекта «Тени красных комнат» — тоже в «Ласточке».

Подробная афиша и билеты доступны на сайте лейбла.

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