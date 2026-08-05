Николай Редькин и Антон Савенко выступят в баре «Юнион» с паблик-током и диджей-сетами

6 и 7 августа в петербургском баре «Юнион» пройдут две встречи с музыкальным журналистом Николаем Редькиным («Брокен Дэнс», «Вписка») и блогером, создателем проекта «а можно потанцевальней?» Антоном Савенко. Фронтмены музыкальной видеоэссеистики встретятся со зрителями и сыграют диджей-сеты на вечеринке (в один вечер с концертом Петара Мартича!).

6 августа в 20:00 Редькин и Савенко приглашают на открытый разговор. Помимо дискуссии, Николай и Антон обещают провести игру: ее суть пока держат в секрете.

В афише 7 августа — вечеринка «Русский стиль». С 23:00 до пяти утра под открытым небом будет звучать нишевая и популярная музыка на русском языке: от группы «Блестящие» и Натальи Ветлицкой до Хаски, Mujuice и Аллы Пугачевой. За пульт встанут Николай Редькин, Антон Савенко, а также секретный гость.

Оба события пройдут во дворе «Юниона» (Литейный, 55). Вход на встречу 6 августа свободный. Билеты на «Русский стиль» в продаже на сайте бара.

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