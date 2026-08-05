Feduk, Найк Борзов, «тима ищет свет», Pompeya выступят на «Эмбер Фесте» в кинопарке «Москино»

15 и 16 августа в Москве состоится двухдневный музыкально-гастрономический фестиваль «Эмбер Фест». В атмосфере палаточного городка для гостей кинопарка «Москино» выступят более десяти артистов. Среди хедлайнеров — Feduk, Найк Борзов, «тима ищет свет», Хмыров и Pompeya.

В гастрономической зоне свои меню представят рестораны из Москвы, Сибири, Урала, Алтая, Дальнего Востока и Краснодарского края. На мастер-классах восемь шеф-поваров будут готовить вместе с медийными гостями, поделятся лайфхаками и расскажут закулисные истории из мира кулинарии.

Помимо сцены и гастрономической секции, на территории появятся зоны отдыха и детская игровая площадка. Мероприятия для детей проведут финалистка шоу «Кондитер. Дети» Дарья Грубенко и победитель «Битвы шефов» на телеканале «Пятница» Виталий Сурин.