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Музыка

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Feduk, Найк Борзов, «тима ищет свет», Pompeya выступят на «Эмбер Фесте» в кинопарке «Москино»

Праздник музыки и еды пройдет 15 и 16 августа.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинопарка «Москино»

15 и 16 августа в Москве состоится двухдневный музыкально-гастрономический фестиваль «Эмбер Фест». В атмосфере палаточного городка для гостей кинопарка «Москино» выступят более десяти артистов. Среди хедлайнеров — Feduk, Найк Борзов, «тима ищет свет», Хмыров и Pompeya.

В гастрономической зоне свои меню представят рестораны из Москвы, Сибири, Урала, Алтая, Дальнего Востока и Краснодарского края. На мастер-классах восемь шеф-поваров будут готовить вместе с медийными гостями, поделятся лайфхаками и расскажут закулисные истории из мира кулинарии.

Помимо сцены и гастрономической секции, на территории появятся зоны отдыха и детская игровая площадка. Мероприятия для детей проведут финалистка шоу «Кондитер. Дети» Дарья Грубенко и победитель «Битвы шефов» на телеканале «Пятница» Виталий Сурин.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинопарка «Москино»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛАЙН-АП

15 августа:

  • «130 по встречной на старенькой Vespa»
  • natta
  • Dimma Urih
  • Хмыров
  • секретный гость
  • «тима ищет свет»
  • Feduk

16 августа:

  • «синдром главного героя»
  • RealLowly Pluto
  • Eighteen
  • Pompeya
  • Найк Борзов

«Эмбер Фест» — часть проекта «Лето в Москве». Креативную концепцию мероприятия разработал художник Александр Тито (выставлялся в Третьяковской галерее, Манеже и ЦДХ).

На входе каждый гость получит «паспорт путешественника». При участии в спортивных активностях, настольных играх и квестах обладателям паспорта достанутся значки и отметки, за которые дарят памятный сувенир.

«Эмбер Фест» пробудет с 15 по 16 августа в кинопарке «Москино». Актуальная программа и билеты доступны на сайте события.

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