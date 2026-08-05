Feduk, Найк Борзов, «тима ищет свет», Pompeya выступят на «Эмбер Фесте» в кинопарке «Москино»

Праздник музыки и еды пройдет 15 и 16 августа.
15 и 16 августа в Москве состоится двухдневный музыкально-гастрономический фестиваль «Эмбер Фест». В атмосфере палаточного городка для гостей кинопарка «Москино» выступят более десяти артистов. Среди хедлайнеров — Feduk, Найк Борзов, «тима ищет свет», Хмыров и Pompeya.
В гастрономической зоне свои меню представят рестораны из Москвы, Сибири, Урала, Алтая, Дальнего Востока и Краснодарского края. На мастер-классах восемь шеф-поваров будут готовить вместе с медийными гостями, поделятся лайфхаками и расскажут закулисные истории из мира кулинарии.
Помимо сцены и гастрономической секции, на территории появятся зоны отдыха и детская игровая площадка. Мероприятия для детей проведут финалистка шоу «Кондитер. Дети» Дарья Грубенко и победитель «Битвы шефов» на телеканале «Пятница» Виталий Сурин.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛАЙН-АП
15 августа:
- «130 по встречной на старенькой Vespa»
- natta
- Dimma Urih
- Хмыров
- секретный гость
- «тима ищет свет»
- Feduk
16 августа:
- «синдром главного героя»
- RealLowly Pluto
- Eighteen
- Pompeya
- Найк Борзов
«Эмбер Фест» — часть проекта «Лето в Москве». Креативную концепцию мероприятия разработал художник Александр Тито (выставлялся в Третьяковской галерее, Манеже и ЦДХ).
На входе каждый гость получит «паспорт путешественника». При участии в спортивных активностях, настольных играх и квестах обладателям паспорта достанутся значки и отметки, за которые дарят памятный сувенир.
«Эмбер Фест» пробудет с 15 по 16 августа в кинопарке «Москино». Актуальная программа и билеты доступны на сайте события.
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