Умер музыкальный журналист и составитель главной рок-энциклопедии страны Андрей Бурлака

В Петербурге на 71-м году жизни скончался Андрей Бурлака — музыкальный журналист, писатель, переводчик и составитель ключевых справочных изданий о советской и российской рок-музыке. Об его смерти сообщили на странице музыканта «ВКонтакте».

Напомним, что в мае этого года Бурлака был госпитализирован с нарушением кровообращения.

«Он делал рок-журналистику, когда русский рок был действительно важен и для людей, и для объективной реальности. Когда его деятельность воспринималась в лучшем случае как очень нишевое хобби», — написал о смерти Бурлака музыкант Максим Тесли (Моисеев) в своих социальных сетях.

С 1984 по 1989 год он руководил отделом рекламы и информации Ленинградского рок-клуба, участвовал в организации его фестивалей. В 1989–1994 годах был редактором Ленинградской студии грамзаписи («Мелодия»), курировал выпуск пластинок рок-исполнителей. Как продюсер участвовал в записи более 50 альбомов.

Бурлака — составитель трехтомной «Рок-энциклопедии. Популярная музыка в Ленинграде — Петербурге. 1965–2005» (2007) и соавтор энциклопедии «Кто есть кто в советском роке» (1991). Эти издания остаются главными источниками по истории советского и постсоветского рока.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Андрея Петровича.