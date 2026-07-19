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Умер музыкальный журналист и составитель главной рок-энциклопедии страны Андрей Бурлака

Ему было 70 лет.

Фото: Андрей Бурлака // «ВКонтакте»

В Петербурге на 71-м году жизни скончался Андрей Бурлака — музыкальный журналист, писатель, переводчик и составитель ключевых справочных изданий о советской и российской рок-музыке. Об его смерти сообщили на странице музыканта «ВКонтакте». 

Напомним, что в мае этого года Бурлака был госпитализирован с нарушением кровообращения.

«Он делал рок-журналистику, когда русский рок был действительно важен и для людей, и для объективной реальности. Когда его деятельность воспринималась в лучшем случае как очень нишевое хобби», — написал о смерти Бурлака музыкант Максим Тесли (Моисеев) в своих социальных сетях.

С 1984 по 1989 год он руководил отделом рекламы и информации Ленинградского рок-клуба, участвовал в организации его фестивалей. В 1989–1994 годах был редактором Ленинградской студии грамзаписи («Мелодия»), курировал выпуск пластинок рок-исполнителей. Как продюсер участвовал в записи более 50 альбомов.

Бурлака — составитель трехтомной «Рок-энциклопедии. Популярная музыка в Ленинграде — Петербурге. 1965–2005» (2007) и соавтор энциклопедии «Кто есть кто в советском роке» (1991). Эти издания остаются главными источниками по истории советского и постсоветского рока.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Андрея Петровича.

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