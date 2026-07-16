В Петербурге объявили полный лайнап Odyssey Festival 2026

Фестиваль развернется на пяти площадках:

Future — центральная сцена с электроникой, симфоническим оркестром, оперным вокалом, балетом и световым шоу;

Eternal — melodic house и organic-звучание с видом на Финский залив;

Present — современная прогрессивная электроника;

Past — атмосфера MTV и танцевальной культуры 2000-х;

Time Capsule — футуристичный танцпол в VIP-зоне.

Главное событие фестиваля — премьера шоу Odyssey: The Eighth Return, которое продлится 20 минут и объединит симфоническую музыку, электронику, театр и свет. Главная сцена станет порталом: арки превратятся в ворота Одиссеи, а центральный круг — в пульсирующее ядро времени. Известные электронные композиции прозвучат в новых оркестровых версиях. Музыкальную основу создаст LS Orchestra — 17 музыкантов под руководством дирижёра и музыкального архитектора Леонида Сивелькина.

К ранее объявленным артистам присоединились Aiwaska, German Brigante, Paax, Mayze X Faria, Lilova, Dabu Davout, Chingiz Mustafayev, Ceremony of Happiness (8Miracle + Izotov), Fake Mood & Catmoonk, AVANTGARDE Showcase, CAVA Disco Showcase, Redoblue и Panz. Специальными участниками главного шоу станут Nemiga, Tabia (UAR), Никола Мельников, Catmoonk и LS Orchestra.

Кроме того, в «Брусницыне» разместятся маркет, бьюти-зона, фудкорт, чайная, лаунжи и перформанс-площадки, рассказали ТАСС в пресс-службе мероприятия.