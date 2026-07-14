Зачем ехать в Суздаль на фестиваль Дениса Мацуева? Вот 5 причин: от сопрано Хиблы Герзмавы до паблик-тока об Андрее Тарковском

До 19 июля в Суздале продолжается феерия академической и джазовой музыки с участием патриархов (Гергиев! Герзмава! Мацуев!) и сверхновых звезд сцены (более 500 артистов!). Редакция Собака.ru делится хайлайтами фестиваля и выносит вердикт: это маст-си.
Музыкальная программа
В Суздальском кремле пройдет 14 концертов: есть опции и для неофитов, и для тех, кто с первых тактов отличает Бруха от Брамса. Среди главных событий — дуэт Дениса Мацуева и оперной дивы Хиблы Герзмавы (16 июля). В программе — Шуман, а также арии и увертюры из опер Верди, Пуччини, Чилеа и Беллини. Уже 17 июля Мацуев выйдет на сцену вместе со скрипачом Кристофом Барати и оркестром под управлением маэстро Валерия Гергиева. Прозвучат Щедрин, Брух, Римский-Корсаков и Рахманинов.
Финальный аккорд фестиваля (19 июля) — джазовые фантазии и импровизации на темы Грига, Хачатуряна, Римского-Корсакова, Баха, Мусоргского, Бородина и Болинга. И да, без Дениса Мацуева здесь вновь не обошлось. Из не менее заметных артистов — в лайн-апе оказались виолончелист Борислав Струлев, домристка Екатерина Мочалова и контрабасист Андрей Иванов.
Паблик-токи и дискуссии
Спасо-Евфимиев монастырь превратился в резиденцию литературной гостиной. Не пропустите встречу со Львом Наумовым (16 июля) — биограф Андрея Тарковского расскажет о жизни режиссера и съемках его картины «Андрей Рублев». Также среди хайлайтов — паблик-токи финалиста «Большой книги» Вячеслава Ставецкого (15 июля) о судьбе большого русского романа и лауреата «Ясной поляны» Владислава Отрошенко (18 июля) о загадке второго тома гоголевских «Мертвых душ».
Бонус: можно заглянуть в «МИРА Центр» на listening-сессии, дискуссии о музыке и лекцию (14 июля) об оперных эпопеях, которые точно захочется добавить в свой плейлист.
Экскурсии
Что вам ближе: краеведение, арт или кино? На фестивале предлагают три маршрута прогулки: по главным достопримечательностям города — кремлю и Спасо-Евфимиеву монастырю (здесь же можно послушать мужской хор!), выставке «Свомас: свободные мастерские авангарда» (Попова! Родченко! Розанова! Фальк!), а также локациям съемок фильмов. Например, Суздаль прославился хитами «Женитьба Бальзаминова», «Андрей Рублев» и «Чародеи».
Совриск
Художник Матвей Сегал (вы можете помнить его по проектам Павла Пепперштейна «Внуки Сомнамбулы» и «Речь во сне»!) прежде всего известен синтезом декоративной традиции и мифологических образов. На этот раз в коллаборации с брендом «Абрау-Дюрсо» он создал паблик-арт «Музыка традиций» на смотровой площадке «Зарядье». Из раструбов, обращенных к городу, круглые сутки звучит меланхоличная мелодия. Идеальный сценарий — прийти сюда на закате.
Детская программа
Хороводы и кадрили, лепка из глины и плотницкое дело, погружение в крестьянскую музыку и знакомство со звукорежиссурой, встречи с янг-эдалт писателями и народные игры, мастер-классы по архитектуре и изготовлению кукол — каждый день в центре «ДОМ» детям от шести лет предлагают присоединиться к самым неожиданным развлечениям.
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