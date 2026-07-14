Зачем ехать в Суздаль на фестиваль Дениса Мацуева? Вот 5 причин: от сопрано Хиблы Герзмавы до паблик-тока об Андрее Тарковском

Музыкальная программа

В Суздальском кремле пройдет 14 концертов: есть опции и для неофитов, и для тех, кто с первых тактов отличает Бруха от Брамса. Среди главных событий — дуэт Дениса Мацуева и оперной дивы Хиблы Герзмавы (16 июля). В программе — Шуман, а также арии и увертюры из опер Верди, Пуччини, Чилеа и Беллини. Уже 17 июля Мацуев выйдет на сцену вместе со скрипачом Кристофом Барати и оркестром под управлением маэстро Валерия Гергиева. Прозвучат Щедрин, Брух, Римский-Корсаков и Рахманинов.

Финальный аккорд фестиваля (19 июля) — джазовые фантазии и импровизации на темы Грига, Хачатуряна, Римского-Корсакова, Баха, Мусоргского, Бородина и Болинга. И да, без Дениса Мацуева здесь вновь не обошлось. Из не менее заметных артистов — в лайн-апе оказались виолончелист Борислав Струлев, домристка Екатерина Мочалова и контрабасист Андрей Иванов.