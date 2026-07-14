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Петербургская филармония запускает проект к 120-летию Шостаковича совместно с Московской консерваторией

В программе — музыкальный концерт Молодежного камерного оркестра Заслуженного коллектива России, международная научная конференция и выставка «Дмитрий Шостакович: графика судьбы. Александр Траугот» в Большом зале Московской консерватории.

Фото предоставлено Собака.ru пресс-службой Санкт-Петербургской филармонии

Осенью 2026 года Санкт-Петербургская академическая филармония им. Шостаковича и Московская государственная консерватория им. Чайковского проведут совместный проект, посвященный 120-летию со дня рождения композитора.

Концерт Молодежного камерного оркестра Заслуженного коллектива России под управлением дирижера Ярослава Забояркина состоится 8 ноября в Рахманиновском зале Московской консерватории. В программе прозвучат такие сочинения Шостаковича, как Первый концерт для фортепиано, трубы и струнного оркестра (солист — Николай Мажара), Камерная симфония (оркестровка Струнного квартета № 8), «Пять пьес для двух скрипок с оркестром», а также «Музыка для камерного оркестра» Свиридова.

Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Санкт-Петербургской филармонии
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Санкт-Петербургской филармонии

Выставка «Дмитрий Шостакович: графика судьбы. Александр Траугот» откроется 9 ноября в Большом зале консерватории. Экспозиция представит личность композитора в работах выдающегося петербургского художника.

Также 9–10 ноября в Московской консерватории пройдет Международная научная конференция «Шостакович и отечественная композиторская школа XX века».

Среди тем: малоизвестные страницы биографии, его деятельность как профессора Московской консерватории, связи с Ленинградской — Петербургской филармонией и влияние на отечественную школу, рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской филармонии.

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