Петербургская филармония запускает проект к 120-летию Шостаковича совместно с Московской консерваторией

Осенью 2026 года Санкт-Петербургская академическая филармония им. Шостаковича и Московская государственная консерватория им. Чайковского проведут совместный проект, посвященный 120-летию со дня рождения композитора.

Концерт Молодежного камерного оркестра Заслуженного коллектива России под управлением дирижера Ярослава Забояркина состоится 8 ноября в Рахманиновском зале Московской консерватории. В программе прозвучат такие сочинения Шостаковича, как Первый концерт для фортепиано, трубы и струнного оркестра (солист — Николай Мажара), Камерная симфония (оркестровка Струнного квартета № 8), «Пять пьес для двух скрипок с оркестром», а также «Музыка для камерного оркестра» Свиридова.