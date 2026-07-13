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Музыка

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В «Севкабель Порту» открывается музыкальный фестиваль «Диффузия»

Малобюджетные клипы, благотворительные вечеринки и инди-концерты — с 13 по 19 июля в баре «Мачты».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой фестиваля «Диффузия»

С 13 по 19 июля в баре «Мачты» на территории «Севкабель Порта» состоится третий музыкальный фестиваль «Диффузия». В программу вошли концерты петербургских артистов, благотворительные вечеринки в поддержку проекта «Простые вещи», а также лотереи, маркет художников и конкурс малобюджетных музыкальных клипов.

«Диффузию» проводят с 2024 года. Событие объединяет музыкантов, режиссеров и художников для совместного творчества. В лайн-ап этого года включили 14 артистов: от мелодичного инди («Дикие цветы», Bananafish, «Кадо») до эмо-рока («Прокрастинация», «Шумозавры», «До свиданья, дорогая!»). Среди художников-участников — Катя Паршина («От греха подальше»), Василий Корепанов (мультсериал «Вокруг Вити»), Катя Милославская ( «Котмос») и еще около 20 начинающих авторов.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой фестиваля «Диффузия»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой фестиваля «Диффузия»

Фестиваль откроют показом конкурсных клипов 13 и 14 июля. 15 и 16 июля пройдут сборные концерты, а также маркет с участием художников.

В афише 17 и 18 июля — благотворительные вечеринки «Ол инклюзив» в поддержку «Простых вещей». Команда развивает мастерские, в которых взрослые люди с особенностями развития психики и интеллекта занимаются графикой, шитьем, керамикой, кулинарией, столярным делом на равных с мастерами и волонтерами. В дни «Ол инклюзив» с 19:00 до 2:00 для гостей «Мачт» сыграют 14 диджей-сетов.

Закроют «Диффузию» 19 июля. На афтерпати станут известны победители конкурса клипов, а еще выступят «Дикие цветы»,  Cowos, Russian Kiss и «Эустома».

Фестиваль пройдет на Кожевенной линии, 34. Подробная программа, регистрация и билеты доступны на сайте события.

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