В «Севкабель Порту» открывается музыкальный фестиваль «Диффузия»

С 13 по 19 июля в баре «Мачты» на территории «Севкабель Порта» состоится третий музыкальный фестиваль «Диффузия». В программу вошли концерты петербургских артистов, благотворительные вечеринки в поддержку проекта «Простые вещи», а также лотереи, маркет художников и конкурс малобюджетных музыкальных клипов.

«Диффузию» проводят с 2024 года. Событие объединяет музыкантов, режиссеров и художников для совместного творчества. В лайн-ап этого года включили 14 артистов: от мелодичного инди («Дикие цветы», Bananafish, «Кадо») до эмо-рока («Прокрастинация», «Шумозавры», «До свиданья, дорогая!»). Среди художников-участников — Катя Паршина («От греха подальше»), Василий Корепанов (мультсериал «Вокруг Вити»), Катя Милославская ( «Котмос») и еще около 20 начинающих авторов.