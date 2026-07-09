Русский музей проведет музыкальный фестиваль «Классика в Летнем саду». В программе — Рахманинов, Григ, Вивальди и джаз

11 июля в 12:00 откроется ежегодный музыкальный фестиваль Русского музея «Классика в Летнем саду». Весь день перед петербуржцами будут выступать Olympic Orchestra, IP-Orchestra, оркестр «Таврический», а также симфонические оркестры Консерватории имени Римского-Корсакова и Академической капеллы. В Летнем саду прозвучат академические сочинения, джаз и мелодии из киноклассики.

У Карпиева пруда гостей будет встречать духовой оркестр главного управления МЧС России по Петербургу. Программу на главной сцене «Звезда» откроет выступление симфонического оркестра Olympic Orchestra с композициями петербургской классической и джазовой школ. Коллективы Консерватории и Капеллы исполнят сочинения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Эдварда Грига, Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Вивальди.