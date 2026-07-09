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Музыка

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Русский музей проведет музыкальный фестиваль «Классика в Летнем саду». В программе — Рахманинов, Григ, Вивальди и джаз

Пять симфонических оркестров Петербурга выступят 11 июля под открытым небом.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея / фото: Олег Золото

11 июля в 12:00 откроется ежегодный музыкальный фестиваль Русского музея «Классика в Летнем саду». Весь день перед петербуржцами будут выступать Olympic Orchestra, IP-Orchestra, оркестр «Таврический», а также симфонические оркестры Консерватории имени Римского-Корсакова и Академической капеллы. В Летнем саду прозвучат академические сочинения, джаз и мелодии из киноклассики.

У Карпиева пруда гостей будет встречать духовой оркестр главного управления МЧС России по Петербургу. Программу на главной сцене «Звезда» откроет выступление симфонического оркестра Olympic Orchestra с композициями петербургской классической и джазовой школ. Коллективы Консерватории и Капеллы исполнят сочинения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Эдварда Грига, Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Вивальди.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея / фото: Олег Золото
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея / фото: Олег Золото
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея / фото: Олег Золото
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея / фото: Олег Золото
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея / фото: Олег Золото

Фестиваль продолжает музыкальные традиции Летнего сада: еще Петр I устраивал в парке ассамблеи и гуляния с танцами, а позже императрица Елизавета Петровна стала проводить концерты военных духовых оркестров. В окружении вековых деревьев праздновали победы и встречали иностранных гостей.

РАСПИСАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ 11 ИЮЛЯ

  • 12:00 Olympic Orchestra
  • 14:00 Симфонический оркестр Консерватории имени Римского-Корсакова под управлением Алексея Васильева
  • 16:00 Симфонический оркестр Академической капеллы Петербурга
  • 18:00 IP Orchestra
  • 20:00 Симфонический оркестр «Таврический»

«Классика в Летнем саду» продлится с 12:00 до 21:30. Билеты в продаже на сайте музея.

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