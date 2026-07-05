В Гатчине прошел фестиваль «Ночь музыки» в честь 260-летия Гатчинского дворца

На Белом озере установили понтонную сцену, его берега стали «зрительным залом». В программе — четырехчасовой концерт, разделенный на три отделения.

С 22:00 звучали произведения Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Мусоргского и Бородина в исполнении Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга под управлением дирижера Александра Чернушенко. Солистом выступил пианист Илья Чирсков.

В полночь прозвучали популярные симфонические миниатюры и оперные отрывки русских и зарубежных композиторов. За пультом — Оркестр Музыкального театра имени Федора Шаляпина «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Вокалисты — солисты Мариинского и Михайловского театров.

В 2:00 на сцену вышел Санкт-Петербургский молодежный симфонический оркестр имени Мусоргского под управлением Юрия Серова — они исполнили симфоническую программу по мотивам песен Pink Floyd.

Финалом гала-концерта стал праздничный фейерверк, рассказали в пресс-службе организации.