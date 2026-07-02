В Шереметевском саду пройдет 12-й джазовый фестиваль «Бродский Драйв»

С 10 по 12 июля в Шереметевском саду Фонтанного дома состоится 12-й джазовый фестиваль «Бродский Драйв». В программу к 100-летию ленинградского джаза включили современную и советскую музыку для взрослых и детей. Среди выступающих — мультиинструменталист Давид Голощекин, ансамбль Алексея Черемизова, вокалисты Monique B Thomas из Франции и JD Walter из США.

Историю джаза в Ленинграде отсчитывают с выступления американского оркестра Сэма Вудинга в Цирке на Фонтанке, которое состоялось в 1926 году. После вечера с аутентичным джазом, спиричуэлс и эксцентричными танцами развивать направление взялся Александр Цфасман, а Леонид Теплицкий создал джазовый оркестр.

Также в 1926 году издали сборник статей «Джаз-банд и современная музыка» под редакцией музыковеда Семена Гинзбурга — в эти годы он входил в ленинградский «Кружок новой музыки» вместе с Иосифом Шиллингером, учителем Джорджа Гершвина. В книгу вошли статьи автора, зарубежных музыкантов, критиков и журналистов. По словам исследователей, «Джаз-банд и современная музыка» ленинградского издательства «Academia» стало первым изданием о джазе во всем мире.

100-летию знаковых событий посвятят программу первого фестивального дня. 10 июля на сцену выйдут ансамбль Алексея Черемизова с вокалисткой Monique B Thomas, Андрей Кондаков c JD Walter, а также Давид Голощекин.

11 июля — день современного джаза. Московские музыканты Donna & Bekker: гитаристка Анастасия Донна и Алексей Беккер (клавишные, барабаны) — выступят с контрабасистом Григорием Воскобойником. Вокалистка Вера Огарева, композитор Николай Судник, трубач и флейтист Вячеслав Гайворонский исполнят фрагменты эссе Иосифа Бродского «Набережная неисцелимых» на английском языке и тему Никколо Паганини «Венецианский карнавал» с импровизацией. Трио Андрея Б. Разина «Второе приближение» и гобоист Сергей Фролов представят программу «Гобой и любовь к трем обэриутам» по мотивам творчества Даниила Хармса, Николая Олейникова и Николая Заболоцкого. Последними на сцену выйдут «Волковтрио».

12 июля «взрослый» джаз дополнят событиями для детей. Помимо музыки и Latin party, гостей ждет мастер-класс от ОПГ (Особо Прекрасной Группировки) «Ясельки»: сотрудники «Подписных изданий» расскажут о книжке про дружбу и песни «Патату и Кулури».

«Бродский Драйв» пробудет с 10 по 12 июля на Литейном, 53. Расписание и билеты доступны на сайте фестиваля.

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