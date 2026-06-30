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Музыка

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В Эрмитаже открывается летний фестиваль «Театр Сергея Прокофьева»

4 июля состоится премьера спектакля «Неизвестный Прокофьев» — он основан на партитуре композитора к «Евгению Онегину».

Дирижер Алексей Ньяга с симфоническим оркестром
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Дирижер Алексей Ньяга с симфоническим оркестром

С 1 по 8 июля в Эрмитажном театре, а также в Большом итальянском просвете и в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца пройдет летний фестиваль «Театр Сергея Прокофьева». К 135-летию со дня рождения композитора музыканты Симфонического оркестра Санкт-Петербурга исполнят его признанные шедевры и редкие партитуры. Кроме того, артисты Театра имени Ленсовета впервые покажут музыкальную постановку «Неизвестный Прокофьев. “Евгений Онегин” для симфонического оркестра и драматических артистов».

Программу откроют 1 июля концертом «Дневник в четырех сюитах». Фрагменты музыки Прокофьева исполнят под руководством дирижера Алексея Ньяги. В репертуаре — сюиты из лирико-комической оперы «Обручение в монастыре», балетов «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» и «Золушка», а также «Поручик Киже» — симфоническая сюита № 60.

4 июля в Эрмитажном театре состоится премьера спектакля «Неизвестный Прокофьев. “Евгений Онегин” для симфонического оркестра и драматических артистов». В постановке режиссера Марины Сень и хореографа Марии Большаковой партитура, которая так и не дошла до сцены при жизни автора, получит современное прочтение. В главных ролях появятся артисты Театра имени Ленсовета Олег Федоров, Виталий Куликов и Лаура Пицхелаури. Также заняты Симфонический оркестр Санкт-Петербурга (дирижер — Алексей Ньяга), ансамбль солистов «Рождество» и ансамбль танца «Барыня».

6 июля в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Павла Петренко исполнит симфонические сюиты из балета «Ромео и Джульетта». Заключительный концерт состоится 8 июля в Большом итальянском просвете: для гостей прозвучат «Фантастическая симфония» и увертюра «Римский карнавал» Гектора Берлиоза.

«Театр Сергея Прокофьева» пробудет в Эрмитаже с 1 по 8 июля. Билеты на представления в продаже.

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