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Петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи» стартует 2 июля

В программе — музыканты из России, США и Аргентины.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургской филармонии джазовой музыки

2 июля в Петербурге открывается 33-й международный джазовый фестиваль «Свинг белой ночи». Среди приглашенных вокалистов этого года — Габриела Бергалло из Аргентины, Джи Ди Уолтер и Моник Томас из США.

Петербургская филармония джазовой музыки проводит фестиваль с 1994-го. Музыкальный директор события — худрук филармонии Давид Голощекин.

Концерты 2, 3 и 4 июля пройдут в Большом зале Филармонии джазовой музыки. На сцену выйдут ансамбль Якова Окуня и вокалистка Карина Кожевникова, джазовый пианист и органист Владимир Нестеренко, трубач Виталий Головнев, саксофонист из Костромы Михаил Жураков. Свои новые программы представят музыканты из Петербурга: квинтет Максима Медведева — Полины Ильиной (саксофоны) и квартет саксофониста Алексея Попова.

Завершится фестиваль 5 июля гала-концертом под открытым небом. В программе — Оркестр Филармонии джазовой музыки, коллектив «Ленинградский диксиленд» под управлением Олега Кувайцева, блюзовый бэнд Atomic Jam, московская соул- и блюзовая вокалистка и гитаристка Екатерина Самкова со своим квартетом, а также Юнески Руиз и бэнд «Афрок» (Куба–Россия).

Выступления 2, 3 и 4 июля начинаются в 19:00 на Загородном, 27. Гала-концерт 5 июля стартует в 12:00 у Михайловского замка. Билеты в продаже, вход на гала-концерт свободный.

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