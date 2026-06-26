Орлин Анастасов представит свою версию оперы «Джоконда» в Мариинском театре

Премьерные показы — 3 и 4 июля.
Орлин Анастасов на репетиции оперы «Джоконда»
3 и 4 июля в Мариинском-2 оперу Амилькаре Понкьелли «Джоконда» впервые покажут в постановке Орлина Анастасова. В тандеме с режиссером над спектаклем работал художник Денис Иванов, с которым Анастасов ставил «Эрнани» Верди и «Бориса Годунова» Мусоргского. За дирижерским пультом на премьере — Валерий Гергиев.
Сюжет «Джоконды» основан на пьесе Виктора Гюго «Анджело, тиран Падуанский». Либреттист Тобиа Горрио изменил имена героев и перенес действие из Падуи в Венецию XVII века. Ревность и зависть, мнимые и реальные убийства преследуют главных героев: жестокого шпиона инквизиции Барнабу и уличную певицу Джоконду. Девушка противостоит злу и вопреки всему спасает любимого, даруя ему счастье ценой собственной жизни.
«Джоконда» впервые прозвучала 8 апреля 1876 года в миланском театре Ла Скала. Последовали постановки в странах Европы и в Америке, а 18 января 1888 года состоялась премьера на сцене Мариинского театра. Орлин Анастасов и Денис Иванов впервые ставят венецианскую историю на современной петербургской сцене. В проекте участвуют музыкальный руководитель Валерий Гергиев, художник по свету Анатолий Ляпин, ответственный концертмейстер Григорий Якерсон, главный хормейстер Константин Рылов и хореограф Александр Сергеев.
Контрастная музыка «Джоконды» сочетает веселье венецианского карнавала и глубокие переживания героев. В спектакле звучат сложные ансамбли и хоры, пронзительные арии, а также прославленная балетная сюита «Танец часов».
Центральная декорация — огромная конструкция весом 15 тонн и высотой 14 метров — изображает гигантскую волну, которая возвышается над героями. Итальянский народный колорит передают костюмы с кружевами и вышивкой. Специально для спектакля изготовили порядка 60 карнавальных масок с разноцветными камнями.
Орлин Анастасов
Режиссер оперы
Когда открывается занавес, первое ощущение, которое должно всегда возникать у зрителей, — красота! «Джоконда» дает огромные возможности, чтобы представить нечто особенное. В этом спектакле я хочу показать самый настоящий блеск венецианского стиля. Чтобы люди почувствовали, будто они находятся в том времени, являются частью тех событий. Самая высокая конструкция в нашей постановке, волна в центре сцены, — необъятная. Это послание, которое говорит, что искусство, которое мы создаем, такое же необъятное, вневременное. Не имеет значения, создаю что-либо я или другие — мы все лишь маленькая часть бескрайнего, бесконечного искусства.
«Джоконду» покажут 3 июля в 19:00, 4 июля в 13:00 и 19:00 на Декабристов, 34. Билеты в продаже на сайте театра.
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