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Ансамбль musicAeterna Brass представит программу «Бах и джаз» в Академической капелле

Сочинения эпохи барокко прозвучат с традиционным госпелом и музыкой из кино 28 июня.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой musicAeterna Brass

28 июня коллектив musicAeterna Brass выступит в Академической капелле Петербурга с программой «Бах и джаз». Концерт объединит барочные сочинения с джазовыми композициями современных аранжировщиков.

В первом отделении — музыка Иоганна Себастьяна Баха. Программа охватывает весь творческий путь мастера: прозвучит и Токката и фуги ре минор, сочиненная Бахом в юности, и поздняя органная хоральная прелюдия, которую композитор написал на основе своей церковной кантаты Wachet auf, ruft uns die Stimme. Также исполнят ранний концерт для клавесина, в котором Бах выступил аранжировщиком скрипичного концерта Антонио Вивальди, праздничное Allegro из Третьего Бранденбургского концерта и философскую Чакону из Второй партиты для скрипки соло.

Второе отделение посвятят джазу разных стилей: от традиционного госпела до одного из хитов Чика Кориа и музыки из популярных кинофильмов. Ансамбль обратится к аранжировкам и переложениям Андрея Салтанова, Эльдара Бархалова, Марка Найтингейла, Ричарда Эдвардса, Дэвида Персера, Энрике Креспо и Ричарда Биссила.

Артисты оркестра musicAeterna из группы медных духовых создали ансамбль musicAeterna Brass под руководством трубача Павла Курдакова в 2024 году. Коллектив дважды выступил в Перми на Дягилевском фестивале, неоднократно давал концерты в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Сочи и Красноярске.

На сцену выйдут:

  • Жасулан Абдыкалыков, Никита Истомин, Алексей Никифоров, Павел Курдаков — трубы;
  • Станислав Авик, Николай Дубровин — валторны;
  • Арман Суртаев, Андрей Салтанов — тромбоны;
  • Владимир Кищенко — бас-тромбон;
  • Иван Сватковский — туба;
  • Максим Санин — ударные.

Сочинения Баха и джазовую музыку, несмотря на дистанцию в эпохах и традициях, роднит свобода интерпретации, опора инструментов на бас и полифония. Как и в барочном многоголосье, участники джазового ансамбля отвечают друг другу и развивают идеи партнеров, словно вступая в разговор.

«Бах и джаз» прозвучат 28 июня в 19:00 на набережной Мойки, 20. Билеты в продаже на сайте musicAeterna.

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