В исторических казармах лейб-гвардии Московского полка стартует фестиваль «Фонтанка, 90»

Напомним, что комплекс исторических зданий на Фонтанке передали во владения городу в 2025 году. В настоящее время ведется разработка концепции и технического задания по созданию музыкального кластера. Проект рассчитан на несколько лет, поскольку помещения бывших казарм требуют полной реконструкции.

После завершения всех работ первыми там обретут новый дом Оркестр Андреева, Русский концертный оркестр, Академический симфонический оркестр и оркестр «Классика».

В будущем в исторических стенах и дворах появятся концертные залы, пространства для репетиций, а также площадки для проведения выставок, лекций и фестивалей.