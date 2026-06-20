В исторических казармах лейб-гвардии Московского полка стартует фестиваль «Фонтанка, 90»

Концерт-открытие состоится в 19:00.
В субботу, 20 июня, в центре Петербурга на территории бывших казарм лейб-гвардии Московского полка стартует фестиваль «Фонтанка, 90».
В программе — переосмысление «Времен года» Вивальди в интерпретации Макса Рихтера, а также «Книга печали и радости» Настасьи Хрущевой, написанная как посвящение Камерному оркестру «Дивертисмент». За дирижерским пультом — заслуженный артист России, скрипач Илья Иофф.
Перед концертом гостей ждет медиа-экскурс в историю района и культурного пространства бывших казарм лейб-гвардии Московского полка.
На стенах казарменного каре представят работы современных художников-граффитистов, сообщили в пресс-службе Смольного.
Напомним, что комплекс исторических зданий на Фонтанке передали во владения городу в 2025 году. В настоящее время ведется разработка концепции и технического задания по созданию музыкального кластера. Проект рассчитан на несколько лет, поскольку помещения бывших казарм требуют полной реконструкции.
После завершения всех работ первыми там обретут новый дом Оркестр Андреева, Русский концертный оркестр, Академический симфонический оркестр и оркестр «Классика».
В будущем в исторических стенах и дворах появятся концертные залы, пространства для репетиций, а также площадки для проведения выставок, лекций и фестивалей.
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