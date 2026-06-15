Оливия Родриго, рейв-Мадонна и Солова: что послушать на этой неделе

Новые синглы звезды «Очень странных дел» Финна Вулфхарда и Канье Уэста (для всех, кто впал в post Kanye West concert depression!), чувственная пластинка нью-йоркской певицы Kelsey Lu, четыре трека на мини-альбоме петербуржцев ГАФТ и другие релизы, под которые мы проведем эту неделю (и вам советуем!) — в свежем музыкальном дайджесте.
Olivia Rodrigo — «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» (альбом)
На своем третьем альбоме поп-гений Оливия Родриго (дебют «SOUR» в 2021 году сходу принес ей «Грэмми»!) доводит до совершенства свой рецепт «песни о грустной любви». Это полный цикл чувства: от эйфории влюбленности («drop dead») до осознания конца отношений («less»), в котором есть место гитарным балладам («begged»), панк-настроению («stupid song») и даже одному фиту с лидером The Cure Робертом Смитом («what's wrong with me»).
Kanye West — «GEMINI SEASON» (сингл)
Для всех, кто в полной мере ощущает на себе post Kanye West concert depression (музыкальный обозреватель Собака.ru Даша Гладких, которая была на поставившем мировой рекорд шоу в Стамбуле, понимает и разделяет!) — новый расслабленный сингл Йе, который рэпер приурочил к собственному 49-летию.
Солова — «Солнце» (сингл)
Новая звездочка из Петербурга, о которой вы точно слышали в соцсетях (потому что «за облаком, за облаком туман, за маленькими тучами цветные берега»!), выпустила новый сингл «Солнце» — и мы предвещаем ему славу не меньше, чем есть у «Обла.ком»!
Обложка предстоящего альбом «Fire From The Hip»
Finn Wolfhard — «Tunnels» (сингл)
В прошлом году мы слушали дебютный сольный альбом звезды «Очень странных дел» и «Оно» Финна Вулфхарда, а в этом ждем его вторую пластинку «Fire From The Hip». 12 песен, в которых музыкант (sic!) вдохновляется классическим роком 70-х и эпохальными моментами поп-культуры (цитирует скандальный выход Канье на MTV Video Music Awards 2009!), выйдут 10 июля.
Kelsey Lu — «So Help Me God» (альбом)
Свой второй альбом виолончелистка и певица из Нью-Йорка выпустила спустя 7 лет после камерного дебюта «Blood». Это поп-фолк песни о разбитом сердце и самопознании, облаченные в чувственную и многослойную оркестровую аранжировку.
YHWH Nailgun — «Magazine» (альбом)
Альбом для тех, кто не может ждать: 10 треков на 11 минут (не каждый, а общая продолжительность!). Нью-йоркские экспериментальные рокеры искусно сплетают воедино вопли, индастриал-звуки и инструментальные импровизации — слушать как единое музыкальное высказывание.
Обложка предстоящего альбома «Confessions II»
Madonna — «Love Sensation» (сингл)
Мадонна готовится выпустить новый альбом (10 июля, save the date!), и три трека с него уже можно послушать: «I Feel So Free», «Bring Your Love» с Сабриной Карпентер, а также свежий релиз «Love Sensation». Плюс посмотреть тизер (сильнейший!): в короткометражном фильме «Confessions II» появились Бенедикт Камбербэтч, Кейт Мосс, Джулия Гарнер и Одесса Эзайон.
ГАФТ — «о тебе» (мини-альбом)
После седативных синглов «Жаль» и «Давай смотреть на облака» группа ушла в кризис и вышла из него с новым звучанием: «как Дельфин, но с самоиронией, мидвест-эмо-гитары, но с хип-хоп вокалом». Единственная коллаборация релиза — песня «нож в сердце», записанная с Masha Hima на заводе Красный Треугольник. Очень по-петербургски, нам нравится!
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