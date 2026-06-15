Оливия Родриго, рейв-Мадонна и Солова: что послушать на этой неделе

Солова — «Солнце» (сингл)

Новая звездочка из Петербурга, о которой вы точно слышали в соцсетях (потому что «за облаком, за облаком туман, за маленькими тучами цветные берега»!), выпустила новый сингл «Солнце» — и мы предвещаем ему славу не меньше, чем есть у «Обла.ком»!