В Петербурге пройдет третий Международный джазовый фестиваль. Среди хедлайнеров — Валерий Сюткин, Петр Налич, Сергей Мазаев и Борис Березовский

С 20 по 26 июля в Петербурге в третий раз пройдет Международный джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана. Более 600 российских и зарубежных музыкантов дадут около 170 концертов. Среди прочих выступят певица Fantine, Валерий Сюткин, Петр Налич, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», Вадим Эйленкриг и Калининградский камерный оркестр, Сергей Мазаев, Квартет Игоря Бутмана и Московский джазовый оркестр под его управлением.

Откроют и закроют фестиваль в Большом зале Филармонии имени Шостаковича. Концерты под открытым небом состоятся в Юсуповском саду, на Площади Искусств, в Таврическом саду, в парке «Озеро Долгое» и в Нижнем парке «Петергофа».