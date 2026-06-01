В Петербурге пройдет третий Международный джазовый фестиваль. Среди хедлайнеров — Валерий Сюткин, Петр Налич, Сергей Мазаев и Борис Березовский

С 20 по 26 июля в Петербурге в третий раз пройдет Международный джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана. Более 600 российских и зарубежных музыкантов дадут около 170 концертов. Среди прочих выступят певица Fantine, Валерий Сюткин, Петр Налич, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», Вадим Эйленкриг и Калининградский камерный оркестр, Сергей Мазаев, Квартет Игоря Бутмана и Московский джазовый оркестр под его управлением.
Откроют и закроют фестиваль в Большом зале Филармонии имени Шостаковича. Концерты под открытым небом состоятся в Юсуповском саду, на Площади Искусств, в Таврическом саду, в парке «Озеро Долгое» и в Нижнем парке «Петергофа».
Фестиваль впервые прошел в 2024 году. Событие организует Ассоциация джазовых музыкантов при поддержке Фонда Игоря Бутмана. В 2026-м помимо концертов проведут конкурс джазовых композиторов, а также вручат Всероссийскую профессиональную джазовую премию. Участников ждут мастер-классы, лекции и творческие встречи.
На открытии Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и Сергей Мазаев представят новую совместную программу. На закрытии Бутман и актер театра и кино Сергей Степанченко представят петербургскую премьеру музыкально-литературного спектакля «Леонид Утесов. Спасибо, сердце!» в сопровождении Московского джазового оркестра.
