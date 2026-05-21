Дягилевский фестиваль открыл продажи билетов

21 мая в 12:00 по московскому времени стартовали продажи билетов на Дягилевский фестиваль — 2026. Музыкальный форум вернется на площадки Перми с 11 по 20 июня. Программа этого года объединит современный танец, хоровые и симфонические концерты, а также мультижанровые события.

11 июня фестиваль откроют концертом хедлайнера — оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Музыканты исполнят Четвертую симфонию Бетховена и симфонию № 41 «Юпитер» Моцарта. Классики предстанут в непривычных амплуа: драматичный бунтарь Бетховен окажется мягким лириком и мастером идиллических жанровых картин, а Моцарт раскроется как волевой художник-монументалист.

Программу дополнит аудиовизуальное путешествие по киномузыке Альфреда Шнитке с оркестром громкоговорителей Олега Нестерова. Солисты musicAeterna выступят с концертом «Музыка для пустой комнаты» на материале сочинений композиторов-резидентов петербургского Дома Радио: Алексея Ретинского, Андреаса Мустукиса и Кирилла Архипова.

В день закрытия, 20 июня, в Перми выступит Дельфин с электронным сайд-проектом «Механический пес». С новым материалом исполнитель возвращается к ритмам электро, индастриала и раннего хип-хопа.

Фестивальный клуб в этом году будет работать в новом пространстве Пермской художественной галереи. Образовательная программа соберет молодых певцов и преподавателей оркестровых инструментов. Экспериментальная секция «Горизонты Д» представит работы начинающих режиссеров. На «Острове» — междисциплинарной резиденции в селе Хохловка — соберутся художники разных практик, которые будут работать со звуком и пространством.

