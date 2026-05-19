Музыка

Polnalyubvi и Сати Казанова выступят в «Севкабель Порту» на фестивале «ЭтоЭтно»

Опен-эйр пройдет 27 и 28 июня. Вход свободный!

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музыкального театра имени Федора Шаляпина

27 и 28 июня на территории «Севкабель Порта» пройдет восьмой международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно». Под открытым небом выступят Сати Казанова с музыкальным проектом Sati Ethnica, инди-поп-певица Polnalyubvi, гитарист-виртуоз Дидюля, исполнители Слободан Тркуля из Сербии и Шохрух Ганиев — из Узбекистана.

«ЭтоЭтно» знакомит слушателей с новыми направлениями и коллективами в жанрах фолк и этно. Первый фестиваль прошел в Петербурге в 2019 году: его хедлайнерами выступили балканские артисты Эмир Кустурица и Горан Брегович. В 2025-м «ЭтоЭтно» переехал на площадку «Севкабель Порта».

Хэдлайнером прошлого года тоже была Сати Казанова. В проекте Sati Ethnica певица, известная своей эстрадной карьерой, совмещает древние санскритские мантры, а также адыгские, славянские и восточные мотивы из старинных песнопений.

Восьмой сезон фестиваля объединит музыкантов из Индии, Китая, Сербии и Узбекистана. Помимо Сати Казановой27 июня на сцену выйдет индийский исполнитель Рагху Диксит, сербский мультиинструменталист Слободан Тркуля, китайский исполнитель в жанре хоомей Sirenbayaer, мастер тувинского горлового пения Alatanxingan, петербургская группа Pole и певица Сестренка.

28 июня этническую программу представит Polnalyubvi. Также в шоу появятся певец Шохрух Ганиев, фолк-рок-группа «Савеличи», фолктроник-трио «Хвоя», коллектив GoKirtan с древними ведическими мантрами на санскрите. Завершит вечер гитарист-виртуоз Дидюля.

События «ЭтоЭтно»-2026 стартуют 27 и 28 июня в 18.00. Вход свободный.

