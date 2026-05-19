Polnalyubvi и Сати Казанова выступят в «Севкабель Порту» на фестивале «ЭтоЭтно»

27 и 28 июня на территории «Севкабель Порта» пройдет восьмой международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно». Под открытым небом выступят Сати Казанова с музыкальным проектом Sati Ethnica, инди-поп-певица Polnalyubvi, гитарист-виртуоз Дидюля, исполнители Слободан Тркуля из Сербии и Шохрух Ганиев — из Узбекистана.

«ЭтоЭтно» знакомит слушателей с новыми направлениями и коллективами в жанрах фолк и этно. Первый фестиваль прошел в Петербурге в 2019 году: его хедлайнерами выступили балканские артисты Эмир Кустурица и Горан Брегович. В 2025-м «ЭтоЭтно» переехал на площадку «Севкабель Порта».

Хэдлайнером прошлого года тоже была Сати Казанова. В проекте Sati Ethnica певица, известная своей эстрадной карьерой, совмещает древние санскритские мантры, а также адыгские, славянские и восточные мотивы из старинных песнопений.