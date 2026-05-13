Музыка

Премьера на Собака.ru: Авдотья Александрова и модели LUMPEN в клипе VESTФALIN x nttrl на песню «3 стены»

Это нервный коллаж из сырых обрезков лоу-фай мокьюментари, случайных клинических интервью и абсурдных медпрактик в пенитенциарном паноптикуме. Герои путаются в лабиринте карательного «московского долголетия», постепенно рассеиваясь в абсурдном лимбе. Снял Влад ENF, ранее работавший с Saluki, ANIKV, Markul и Элджеем!

Авдотья Александрова

Специально для Собака.ru:

Мне понравилась идея и трек, плюс я давно знаю артиста: помню еще первые его выходы без демонстрации своего лица в светское пространство. А когда увидела лицо, была очень удивлена, что оно оказалось таким кинематографичным… Как будто можно было его и не скрывать при таких данных! Но, в любом случае, это красивый ход, который меня зацепил тогда.

Еа клип мои модели тоже были подтверждены в кадр, а уже на площадке я узнала, что кадры со мной будут перемежаться с хроникой, где человек режет себе ладонь осколками стекла. Это совпало с моей личной ситуацией в прошлом, и у меня была точно так же перебинтована рука тогда. Так что эмоцию я не проиграла, а прожила заново. Сняли со второго дубля. В клип в итоге вошел другой кадр из хроники с ножом, но я все равно ощущаю себя наиболее подходящей для этой сцены.

Кадр из клипа предоставлен представителями артистов

«Имелась художественная необходимость в полифонии — мне нужен был голос по ту сторону берлинских стен. В Насте nttrl я увидел дарковый décadent-шарм, самобытный нерв, которые по итогам привнесли  в песню тревожную фатальность», — говорит молодой декадент из Москвы VESTФALIN.

«За последние пять лет творчества это мой единственный фит. Я все же сторонник процесса создания музыки с нуля, вместе, а не «встраивания» себя в уже собранный мир другого артиста, но я довольна работой — крутая команда, крутой особняк и черный чай с сахаром и лимоном», — отмечает инди-электронная исполнительница nttrl.

