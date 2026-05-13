Мелодии Таривердиева на Левашовском хлебозаводе! Пианист Алексей Гориболь выступит с программой «Двое в городе»

Вокальные произведения на стихи Поженяна, Вознесенского и Ахмадулиной объединят в мини-спектакль 10 июня.
10 июня в культурном пространстве «Левашовский хлебозавод» состоится концерт пианиста Алексея Гориболя «Двое в городе». Артист, продюсер и музыкальный руководитель исполнит вокальные монологи, прелюдии и импровизации композитора Микаэла Таривердиева.
Таривердиев писал мелодии на стихи поэтов XX века: Григория Поженяна, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной. В вокальных партиях на предстоящем концерте занята певица, лауреат международных конкурсов Ольга Дзусова.
Репертуар Алексея Гориболя включает сочинения разных эпох, от Баха до Исаака Шварца. Пианист стал эксклюзивным исполнителем фортепианной и киномузыки Микаэла Таривердиева.
С 1989 года Гориболь руководит проектами, в которых фигурируют сочинения композитора Леонида Десятникова. Саундтрек Десятникова к фильму Александра Зельдовича «Москва» записали под руководством пианиста — в 2002-м альбом получил Гран-при Всемирной биеннале в Бонне. Среди других коллабораций музыкантов — балет «Лад» в екатеринбургском театре «Урал Опера Балет».
В программе концерта «Двое в городе»:
- «Мальчики и море» (Прелюдия из к/ф «До свидания, мальчики!»)
- Четыре монолога на стихи Григория Поженяна из к/ф «Прощай» («Дельфины», «Сосны», «Я Такое Дерево», «Вот так улетают птицы»)
- Прелюдия из к/ф «Мой младший брат»
- Пять вокальных новелл на стихи Людвика Ашкенази («Не отнимайте у женщин сигареты», «Радио», «Женщины», «Верочка», «Облако пара»)
- Прелюдия «Одиночество лодки»
- Два регтайма из к/ф «Русский регтайм»
- Два стихотворения Марины Цветаевой («Мой милый, что тебе я сделала», «Попытка ревности»)
- Прелюдия «Последний романтик» (Импровизация из к/ф «Маленький школьный оркестр»)
- «Утренняя Москва» (Прелюдия для фортепиано из К/ф «Ольга Сергеевна»)
- Три монолога на стихи Андрея Вознесенского («Тишины», «Не трожь человека, деревце», «Загляжусь ли на поезд»)
- Три пьесы из фортепианного альбома «Настроения» («Картина старого мастера», «Забытый мотив», «Праздник»)
- «Музыка» на стихи Виктора Орлова
- «Двое в кафе» (Прелюдия из к/ф «17 мгновений весны»)
- «У тебя такие глаза» (на стихи Семена Кирсанова из к/ф «Человек идет за солнцем»)
- «По вечерам» (на стихи Николая Добронравова из к/ф «До завтра»)
Концерт начинается 10 июня в 19:00 на Барочной, 4а, стр. 1. Билеты в продаже на сайте Левашовского хлебозавода.
