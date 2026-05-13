Мелодии Таривердиева на Левашовском хлебозаводе! Пианист Алексей Гориболь выступит с программой «Двое в городе»

10 июня в культурном пространстве «Левашовский хлебозавод» состоится концерт пианиста Алексея Гориболя «Двое в городе». Артист, продюсер и музыкальный руководитель исполнит вокальные монологи, прелюдии и импровизации композитора Микаэла Таривердиева.

Таривердиев писал мелодии на стихи поэтов XX века: Григория Поженяна, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной. В вокальных партиях на предстоящем концерте занята певица, лауреат международных конкурсов Ольга Дзусова.

Репертуар Алексея Гориболя включает сочинения разных эпох, от Баха до Исаака Шварца. Пианист стал эксклюзивным исполнителем фортепианной и киномузыки Микаэла Таривердиева.

С 1989 года Гориболь руководит проектами, в которых фигурируют сочинения композитора Леонида Десятникова. Саундтрек Десятникова к фильму Александра Зельдовича «Москва» записали под руководством пианиста — в 2002-м альбом получил Гран-при Всемирной биеннале в Бонне. Среди других коллабораций музыкантов — балет «Лад» в екатеринбургском театре «Урал Опера Балет».

В программе концерта «Двое в городе»:

«Мальчики и море» (Прелюдия из к/ф «До свидания, мальчики!») Четыре монолога на стихи Григория Поженяна из к/ф «Прощай» («Дельфины», «Сосны», «Я Такое Дерево», «Вот так улетают птицы») Прелюдия из к/ф «Мой младший брат» Пять вокальных новелл на стихи Людвика Ашкенази («Не отнимайте у женщин сигареты», «Радио», «Женщины», «Верочка», «Облако пара») Прелюдия «Одиночество лодки» Два регтайма из к/ф «Русский регтайм» Два стихотворения Марины Цветаевой («Мой милый, что тебе я сделала», «Попытка ревности») Прелюдия «Последний романтик» (Импровизация из к/ф «Маленький школьный оркестр») «Утренняя Москва» (Прелюдия для фортепиано из К/ф «Ольга Сергеевна») Три монолога на стихи Андрея Вознесенского («Тишины», «Не трожь человека, деревце», «Загляжусь ли на поезд») Три пьесы из фортепианного альбома «Настроения» («Картина старого мастера», «Забытый мотив», «Праздник») «Музыка» на стихи Виктора Орлова «Двое в кафе» (Прелюдия из к/ф «17 мгновений весны») «У тебя такие глаза» (на стихи Семена Кирсанова из к/ф «Человек идет за солнцем») «По вечерам» (на стихи Николая Добронравова из к/ф «До завтра»)

Концерт начинается 10 июня в 19:00 на Барочной, 4а, стр. 1. Билеты в продаже на сайте Левашовского хлебозавода.

