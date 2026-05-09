Филармония Петербурга повторит легендарный блокадный концерт 1942 года

Программу представит Академический симфонический оркест — тот самый коллектив, который до 1953 года назывался Оркестром Ленинградского радиокомитета и оставался единственным симфоническим оркестром, работавшим в городе все годы блокады.

В программе: увертюра «1812 год» и Скрипичный концерт Чайковского, ария Иоанны из оперы «Орлеанская дева» в исполнении меццо-сопрано Екатерины Курбановой, а также увертюра к опере «Руслан и Людмила» и ария Сусанина из оперы «Иван Сусанин» Глинки. Дирижер — Анатолий Рыбалко.

Концерту предпослана виртуальная выставка исторических документов из музыкальной библиотеки Филармонии. Среди экспонатов — разворот филармонической книги концертов с программой того самого выступления 6 декабря 1942 года.

Особое место занимает увертюра «1812 год» — одно из самых исполняемых произведений военной поры, часто звучавшее финальным номером как символ веры в Победу, сообщил ТАСС.

