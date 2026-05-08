Ваня Дмитриенко, Bushido Zho и Мартин выступят на фестивале «Петровские Ассамблеи» к 323-летию Петербурга

30 мая на «Газпром Арене» состоится пятый музыкальный фестиваль «Петровские Ассамблеи», приуроченный ко дню рождения Петербурга. Хедлайнером этого года станет Ваня Дмитриенко, известный хитами «Шелк», «Силуэт» и символичным для города «Венера-Юпитер » (ты Москва, я — Питер!).

Также перед петербуржцами выступит рэпер Bushido Zho — исполнитель трека «Где бы я ни был». На сцену выйдет певец Мартин, который в феврале запустил тренд «Отправь это видео своему любимому артисту, и если он не ответит в течение 24 часов, то он должен тебе билеты на свой концерт» (здравствуйте, Мартин, ни на что не намекаем!). Еще одно имя в лайн-апе — Mona, автор песен для Zivert, Мота и Филиппа Киркорова. Остальных артистов объявят позже.

27 мая, в День Города, Петербург отметит 323 года с основания. К памятной дате цены билетов на «Петровские Ассамблеи 3.2.3» начинаются от 323 рублей (для мест на трибунах). Несколько тысяч билетов распространят бесплатно через молодежные организации и студсоветы. Всего праздник смогут посетить 50 тысяч зрителей.

Традиционно на «Петровских Ассамблеях» появятся световое и пиротехническое шоу, видеоинсталляции и спецэффекты. Режиссер-постановщик фестиваля — артист цирка Аскольд Запашный. Имена ведущих пока не называют.

Запуск зрителей на «Газпром Арену» начнут 30 мая с 17:30. Основная часть шоу стартует в 19:00. Билеты в продаже.

