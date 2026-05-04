Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков

Музыканту было  67 лет.

Фото: скриншот видео https://rutube.ru/video/efd9c459d7bfc54d9589464828d3d60f/

2 мая на 68-м году жизни скончался экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков. О смерти вокалиста сообщил музыкант Виталий Гасаев. По информации ТАСС и Shot, причиной стали проблемы с сердцем.

Жучков родился в Барнауле в 1958 году. В 1976-м он поступил в Алтайский институт культуры на отделение режиссуры массовых представлений, а музыкальную карьеру начал позже в Узбекистане. В 1985-м его заметил звукорежиссер «Землян» — группы, первый состав которой в 1969 году собрали студенты Ленинградского Радиополитехникума. Жучков присоединился к обновленному составу в 1986-м.

Артист выступал с «Землянами» до временного распада коллектива в 1992-м. Музыканты гастролировали по Европе, Азии, Африке и на Кубе. В 1989-м они вышли на сцену «Театра Пьера Кардена» в Париже по приглашению самого кутюрье.

После распада «Землян» Жучков вернулся в Барнаул. Он создал группу «Восточный экспресс», название которой отсылало к зарубежному бренду «Землян», а с 2003 года сотрудничал с местным коллективом «Граффити».

Артиста похоронят 6 мая в Барнауле.

Редакция Собака.ru выражает соболезнования близким и коллегам Юрия Александровича.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: