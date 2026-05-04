Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков

2 мая на 68-м году жизни скончался экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков. О смерти вокалиста сообщил музыкант Виталий Гасаев. По информации ТАСС и Shot, причиной стали проблемы с сердцем.

Жучков родился в Барнауле в 1958 году. В 1976-м он поступил в Алтайский институт культуры на отделение режиссуры массовых представлений, а музыкальную карьеру начал позже в Узбекистане. В 1985-м его заметил звукорежиссер «Землян» — группы, первый состав которой в 1969 году собрали студенты Ленинградского Радиополитехникума. Жучков присоединился к обновленному составу в 1986-м.

Артист выступал с «Землянами» до временного распада коллектива в 1992-м. Музыканты гастролировали по Европе, Азии, Африке и на Кубе. В 1989-м они вышли на сцену «Театра Пьера Кардена» в Париже по приглашению самого кутюрье.

После распада «Землян» Жучков вернулся в Барнаул. Он создал группу «Восточный экспресс», название которой отсылало к зарубежному бренду «Землян», а с 2003 года сотрудничал с местным коллективом «Граффити».

Артиста похоронят 6 мая в Барнауле.

