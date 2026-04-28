ЛСП, Yanix, Гуф, Friendly Thug 52 Ngg: хип-хоп-фестиваль «Атланта» объявил первую волну артистов

Музыканты выступят 11 и 12 июля на площади Морского вокзала.
11 и 12 июля на площади Морского вокзала состоится четвертый ежегодный фестиваль «Атланта» (Atlanta Summer Festival). На два дня запланировали выступления свыше 19 артистов, а также афтерпати до шести утра с отдельной программой и приглашенными гостями. Организаторы объявили часть лайн-апа: на сцену среди прочих выйдут ЛСП, Yanix, Гуф, Friendly Thug 52 Ngg, Bushido Zho и GONE.Fludd.
«Атланта» ориентируется на современную хип-хоп-сцену и дополняет программу мультижанровыми диджей-сетами. Помимо музыкальных площадок, для гостей работают фудкорты с локальной кухней, маркет дизайнеров, фотозоны, развлекательные и лаунж-зоны.
ЛАЙН-АП ФЕСТИВАЛЯ «АТЛАНТА»-2026
11 июля:
- Yanix
- GONE.Fludd
- ЛСП
- Bushido Zho
- Iroh
- Cakeboy
- Pepel Nahudi
12 июля:
- Гуф
- Friendly Thug 52 Ngg
- Alblak 52
- A-THIS 52
- Glocki52
- MyDee 52
- SaintPrince 52
Список артистов первого и второго дня будут дополнять. Программа афтерпати (18+) станет известна позже.
Фестиваль пройдет 11 и 12 июля с 12:00 до 22:00 (+ ночная часть) на площади Морской Славы, 1. Билеты в продаже.
12+
