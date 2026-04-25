В Петербургской филармонии откроется фестиваль «Музыкальная коллекция»

Фестиваль стартует в Большом зале Филармонии концертом Заслуженного коллектива России под управлением Владимира Спивакова.
Николай Луганский сыграет «Детские сцены» и «Юмореску» Шумана, а также 24 прелюдии Шопена. Борис Березовский с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области представит Второй фортепианный концерт Прокофьева. Иван Бессонов исполнит «Остров мертвых» Рахманинова и его Рапсодию на тему Паганини в сопровождении Академического симфонического оркестра имени Рахманинова Тамбовской области.
В «Коллекции» также участвуют Мирослав Култышев, Николай Мажара, Петр Лаул, Олег Вайнштейн, Александр Кашпурин, скрипачи Павел Попов, Гайк Казазян, Илья Козлов, Михаил Крутик, Равиль Ислямов, альтисты Илья Тарасенко и Даниил Меерович. А итальянский саксофонист Федерико Мондельчи выйдет в концерте «Бернстайн. Вестсайдская история».
В афише — Моцарт к его 270-летию: Реквием, Шесть немецких танцев и Концерт № 24 для фортепиано с оркестром. Главным событием станет мировая премьера Симфонии-реквиема Алексея Крашенинникова. Сочинение создано по заказу Петербургской Филармонии в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС.
Закроет фестиваль 22 мая Симфонический оркестр Филармонии под управлением главного дирижера Димитриса Ботиниса. В финале — Вторая симфония Рахманинова и Концерт для альта с оркестром Губайдулиной.
