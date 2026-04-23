Верди у Екатерининского дворца, Римский-Корсаков у Петропавловской крепости: фестиваль «Опера — всем» поделился программой этого года

Концерты под открытым небом пройдут с 12 по 25 июля.
С 12 по 25 июля в Петербурге пройдет XV международный фестиваль «Опера — всем» с исполнением классики под открытым небом. Организаторы объявили программу юбилейного сезона: в этом году на четырех площадках прозвучат сочинения Римского-Корсакова, Шостаковича, Доницетти и Верди.
Опэн-эйр-форум в архитектурных ансамблях города и пригородов проводят ежегодно. Проект курирует художественный руководитель Музыкального театра имени Федора Шаляпина, дирижер Фабио Мастранджело.
В прошлом году события фестиваля прошли у Петропавловской крепости, в Царском Селе, на Пионерской площади и впервые — в Юсуповском саду. Для горожан исполнили «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Саломею» Рихарда Штрауса, «Черное домино» Даниэля Обера и «Хованщину» Мусоргского.
Афиша фестиваля «Опера — всем» — 2026
- 12 июля в 17:00, Соборная площадь Петропавловской крепости: «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова
- 17 июля в 19:00, перед Елагиноостровским дворцом: «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича
- 21 июля в 19:00, плац перед Гатчинским дворцом: «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти
- 25 июля в 17:00, Парадный плац Екатерининского дворца в Царском Селе: «Бал-маскарад» Джузеппе Верди
Вход на все концерты свободный. Состав исполнителей объявят позже.
0+
Комментарии (0)