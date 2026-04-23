Верди у Екатерининского дворца, Римский-Корсаков у Петропавловской крепости: фестиваль «Опера — всем» поделился программой этого года

С 12 по 25 июля в Петербурге пройдет XV международный фестиваль «Опера — всем» с исполнением классики под открытым небом. Организаторы объявили программу юбилейного сезона: в этом году на четырех площадках прозвучат сочинения Римского-Корсакова, Шостаковича, Доницетти и Верди.

Опэн-эйр-форум в архитектурных ансамблях города и пригородов проводят ежегодно. Проект курирует художественный руководитель Музыкального театра имени Федора Шаляпина, дирижер Фабио Мастранджело.

В прошлом году события фестиваля прошли у Петропавловской крепости, в Царском Селе, на Пионерской площади и впервые — в Юсуповском саду. Для горожан исполнили «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Саломею» Рихарда Штрауса, «Черное домино» Даниэля Обера и «Хованщину» Мусоргского.

Афиша фестиваля «Опера — всем» — 2026

12 июля в 17:00 , Соборная площадь Петропавловской крепости: «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова

, перед Елагиноостровским дворцом: «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича

, перед Елагиноостровским дворцом: Дмитрия Шостаковича 21 июля в 19:00 , плац перед Гатчинским дворцом: «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти

, плац перед Гатчинским дворцом: Гаэтано Доницетти 25 июля в 17:00 , Парадный плац Екатерининского дворца в Царском Селе: «Бал-маскарад» Джузеппе Верди

Вход на все концерты свободный. Состав исполнителей объявят позже.

