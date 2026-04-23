Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Верди у Екатерининского дворца, Римский-Корсаков у Петропавловской крепости: фестиваль «Опера — всем» поделился программой этого года

Концерты под открытым небом пройдут с 12 по 25 июля.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой фестиваля «Опера — всем»

С 12 по 25 июля в Петербурге пройдет XV международный фестиваль «Опера — всем» с исполнением классики под открытым небом. Организаторы объявили программу юбилейного сезона: в этом году на четырех площадках прозвучат сочинения Римского-Корсакова, Шостаковича, Доницетти и Верди.

Опэн-эйр-форум в архитектурных ансамблях города и пригородов проводят ежегодно. Проект курирует художественный руководитель Музыкального театра имени Федора Шаляпина, дирижер Фабио Мастранджело.

В прошлом году события фестиваля прошли у Петропавловской крепости, в Царском Селе, на Пионерской площади и впервые — в Юсуповском саду. Для горожан исполнили «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Саломею» Рихарда Штрауса, «Черное домино» Даниэля Обера и «Хованщину» Мусоргского.

Афиша фестиваля «Опера — всем» — 2026

  • 12 июля в 17:00, Соборная площадь Петропавловской крепости: «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова
  • 17 июля в 19:00, перед Елагиноостровским дворцом: «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича
  • 21 июля в 19:00, плац перед Гатчинским дворцом: «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти 
  • 25 июля в 17:00, Парадный плац Екатерининского дворца в Царском Селе: «Бал-маскарад» Джузеппе Верди

Вход на все концерты свободный. Состав исполнителей объявят позже.

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: