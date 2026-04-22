Cолист Петербургского Дома музыки Федор Освер стал лауреатом международного конкурса гобоистов The Muri Competition

Солист Петербургского Дома музыки, 22-летний гобоист Федор Освер стал лауреатом международного конкурса для гобоя и фагота The Muri Competition, который проводят раз в два года в Швейцарии. В финале участники исполняли Концерт для гобоя с оркестром до мажор Вольфганга Амадея Моцарта.

Федор Освер — ученик заслуженного артиста России Алексея Уткина. Исполнитель задумался об участии в The Muri Competition в августе 2025 года, а в конце осени записал видео для вступительного раунда с сольными пьесами и анданте Моцарта, изначально написанными для флейты. Плотная подготовка к конкурсу заняла два месяца.

Федор родился в 2003 году в Москве, в семье музыкантов Дениса Освера и Екатерины Легостаевой. Гобоист уже побеждал в нескольких международных конкурсах, которые проходили в России и Чехии, а в 2019-м вышел на швейцарскую сцену в рамках фестиваля «Вербье». В программах Петербургского Дома музыки Федор занят с 2021 года.

The Muri Competition провели в аббатстве Мури в пятый раз. В очном этапе собрались 47 музыкантов. Второе место среди гобоистов заняла Варвара Петрова, а третье — Педру Морейра. Первый приз в категории фагота взял 23-летний Аугусто Велио Палумбо из Италии.

