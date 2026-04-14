Музыка

Венгерский скрипач Кристоф Барати сыграет на скрипке Страдивари 1703 года в Петербургской филармонии

Вместе с оркестром музыкант исполнит концерт Яна Сибелиуса.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургской филармонии имени Шостаковича / фото: Марко Борггреве

17 апреля в Большом зале Петербургской филармонии выступит венгерский скрипач, завкафедры скрипки Академии Листа в Будапеште Кристоф Барати. С оркестром под управлением Феликса Коробова он исполнит Скрипичный концерт Яна Сибелиуса. Музыкант играет на скрипке Страдивари: его инструмент Lady Harmsworth изготовлен в 1703 году.

Барати — победитель международных конкурсов, завсегдатай фестиваля в Вербье, художественный руководитель Международного фестиваля камерной музыки Kaposfest. Скрипач сотрудничал с дирижерами Шарлем Дютуа, Мареком Яновским, Валерием Гергиевым, Иваном Фишером и Юкка-Пекка Сарасте.

Музыкант вернулся на сцену Петербургской филармонии в мае 2025 года после десятилетнего перерыва. Тогда под управлением Максима Алексеева венгр исполнил Скрипичный концерт Брамса.

На апрельском выступлении в исполнении Барати прозвучит Скрипичный концерт Сибелиуса. Без скрипача оркестр исполнит увертюру «Король Лир» Гектора Берлиоза и Шестую «Пасторальную» симфонию Людвига ван Бетховена.

Представление начнется 17 апреля в 20:00. Билеты доступны в кассах и на официальном сайте филармонии.

6+

