The Strokes, Cream Soda и новый «Ночной дозор»: что послушать на этой неделе

Ремикс «Станции метро Горьковская» на нетленку Uma2rman, совместный альбом «Золотых зубов» и Ивана Лужкова, R&B-лавбомбинг Isaia Huron, бодрый дебют альтернативщиков Culture Wars (ждали десять лет!), петербуржец Hoavi на лос-анджелесском лейбле Peak Oil и свежий во всех смыслах Snoop Dogg — в новой подборке главных музыкальных релизов прошедших семи дней.
«Золотые зубы» и Иван Лужков — «Нет, это я хочу умереть в Новом Орлеане» (альбом)
Трио из Тольятти и челябинский музыкант (ветеран российской независимой сцены!) выпустили совместный рок-альбом — пятьдесят минут «роскошной, мощно аранжированной, тщательно выстроенной и по-хорошему странной музыки».
Релиз построен на длинных песенных историях, вдохновленных классическим слоукором, Стивеном Кингом, а еще европейским и американским кино. И если вам кажется, что название альбома вы уже где-то видели, то вам не кажется: музыканты вступают в спор с $uicideboy$.
The Strokes — «Going Shopping» (сингл)
Легендарные нью-йоркцы (мы помним, что даже Алекс Тернер из Arctic Monkeys «just wanted to be one of The Strokes»!) возвращаются с новой музыкой — первый после «The New Abnormal» 2020 года альбом «Reality Awaits» выйдет 26 июня.
А пока — слушаем сингл-анонс пластинки и смотрим лайв на Коачелле: конечно, не затмит сет Джастина Бибера с великими архивами его молодости, но тоже сильно!
Snoop Dogg — «10 Til’ Midnight» (альбом)
Нео-соул, поп-рэп, джи-фанк, гангстерские истории (в деталях!) и рассуждения о цене славы на 22-м (!) альбоме все еще очень свежего рэпера. За саппорт на пластинке «10 Til’ Midnight» отвечают October London, Peezy, Swizz Beatz, Trinidad James и другие.
Такой будет обложка альбома «Истерика»
CREAM SODA — «Не выдумывай» (сингл)
В конце апреля дуэт выпустит альбом «Истерика». Точка входа в новую эру электронщиков — хаус-бэнгер с тяжелым истеричным басом, евродэнс мелодикой и отсылками к электро-хаусу 00-х.
«Сингл олицетворяет весь альбом — хаус-музыка, женственность, истерика в тексте и минимализм», — говорят Илья Гадаев и Алиса Стяжкова.
Isaia Huron — «Mr. Lovebomb» (альбом)
R&B-исполнитель из Южной Каролины без малейших сомнений выражает свои романтические намерения, сыплет страстными признаниями и делится самыми сокровенными мыслями об отношениях — ведь лучше один раз пережить лавбомбинг и потерпеть неудачу, чем никогда не попробовать, считает он.
ANIKV — «Механизм» (сингл)
Новый сингл из будущего альбома Аники — альтернативная поп-электроника про хрупкость отношений, которая напоминает о том, что «двое близких людей могут причинить друг другу такой урон, который не выдержит ни один механизм».
Culture Wars — «Don’t Speak» (альбом)
Техасская группа Culture Wars сочетает в своей музыке рок-харизму 90-х с современной энергией. К дебютному альбому «Don’t Speak» они шли почти 11 лет — и критики признают, что это «именно то, что ждали фанаты».
«Люди открывают нас для себя и говорят: "Боже мой, эти ребята совсем новые". Но нет, мы занимаемся этим уже чертовски долго. Просто нужно время и практика — ты учишься на своих ошибках, и в конце концов все начинает складываться», — говорит барабанщик Дэвид Грейсон.
Uma2rman, «Станция метро Горьковская» — «Ночной дозор» (сингл)
Творческое объединение, чьи вечеринки разрывают танцполы не только в Нижнем Новгороде, переосмыслило заглавную песню знакового фильма нулевых, на котором выросло не одно поколение. Рецепт прост: энергичный бит, пульсирующий бас и атмосферные синтезаторы вкупе со строками, которые мы знаем наизусть.
Hoavi — «Architectonics» (альбом)
Петербургский электронный продюсер и 1/2 дуэта INNER UBIQUITY (делает его вместе с лауреатом ТОП50 Собака.ru Nocow!) выпустил альбом на лос-анджелесском лейбле Peak Oil. Pitchfork ставит 7,5!
