Саундтреков от Labrinth не будет в новом сезоне «Эйфории»

Тремя днями ранее, 9 апреля, Rolling Stone опубликовал интервью с создателем сериала Сэмом Левинсоном, в котором тот назвал Labrinth «потрясающим партнером» и заявил, что не знает, почему певец покинул проект. Предположительно эти слова шоураннера музыкант прокомментировал в соцсетях за день до премьеры «Эйфории», которая запланирована на 12 апреля.

​​«В этой индустрии люди спокойно врут и при этом продолжают называть себя честными. Так что давайте по чесноку — я решил удалить всю музыку, которая у меня была [в сериале]. Я поговорил с HBO, насколько мне известно, у нас все нормально. Я ушел, потому что, честно говоря, когда я работаю на кого-то, его видение для меня на первом месте, но я не позволяю людям обращаться со мной как с дерьмом», — написал певец.

Для подростковой драмы Labrinth написал значительную часть музыкального сопровождения, включая такие треки, как All for Us, Formula, Mount Everest и Never Felt So Alone. Последний записан при участии Билли Айлиш и получил номинацию на «Грэмми». All for Us, совместная работа со звездой сериала Зендеей, принесла исполнителю премию «Эмми» в 2020 году.

Известно, что музыку к новым сериям должен был написать немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер. С финала второго сезона прошло пять лет. Закончившие школу герои существенно повзрослели. К персонажам Зендеи, Джейкоба Элорди, Сидни Суини и другим знакомым лицам присоединятся новые звезды — например, Шэрон Стоун и Наташа Лионн из «Покерфейса» и «Жизней матрешки». Кроме того, на экране появится подкастер и видеоблогер Триша Пэйтас.