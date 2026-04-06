Премьера! Камерный хор Festino исполнит новое сочинение Настасьи Хрущевой

26 апреля независимый камерный хор Festino представит новую программу на сцене концертного зала Яани Кирик. На концерте состоится премьера сочинения Настасьи Хрущевой «Пасхальные песни» для хора и органа. Также коллектив исполнит хоровые фрески «Скорбящие радости Богородицы» Дмитрия Смирнова для женского голоса, саксофона-сопрано и смешанного хора.

Настасья Хрущева — композитор, пианистка, профессор Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, дважды номинант на премию «Золотая маска». Она писала музыку к спектаклям Андрея Могучего, Валерия Фокина и Семена Александровского. Хрущева издала монографию «Метамодерн в музыке и вокруг нее», за которую получила премию имени Сергея Курехина в 2020-м.