Премьера! Камерный хор Festino исполнит новое сочинение Настасьи Хрущевой

В основе «Пасхальных песен» — тексты духовных стихов Верхокамья.
Настасья Хрущева
26 апреля независимый камерный хор Festino представит новую программу на сцене концертного зала Яани Кирик. На концерте состоится премьера сочинения Настасьи Хрущевой «Пасхальные песни» для хора и органа. Также коллектив исполнит хоровые фрески «Скорбящие радости Богородицы» Дмитрия Смирнова для женского голоса, саксофона-сопрано и смешанного хора.
Настасья Хрущева — композитор, пианистка, профессор Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, дважды номинант на премию «Золотая маска». Она писала музыку к спектаклям Андрея Могучего, Валерия Фокина и Семена Александровского. Хрущева издала монографию «Метамодерн в музыке и вокруг нее», за которую получила премию имени Сергея Курехина в 2020-м.
Новую композицию Настасья создала в 2026 году специально для Festino.
«"Пасхальные песни" написаны на тексты духовных стихов Верхокамья и включают девять частей:
- "Печальные Марии",
- "Во гробе лежит",
- "Лестница",
- "Яко цвет цветет",
- "Печальные Марии,
- "Во гробе лежит",
- "Печальные Марии",
- "Лестница",
- "Песня".
Таким образом, они представляют собой постепенное восхождение печальных Марий по лестнице к Песне», — делится композитор.
Женские христианские образы и духовные стихи — точки сборки для программы концерта. «Скорбящие радости Богородицы», написанные Дмитрием Смирновым в 2001 году, показывают страдания Христа через муки Богоматери.
Камерный хор Festino под руководством Александры Макаровой выступает на сценах Мариинского и Александринского театров, Петербургской филармонии, на Левашовском хлебозаводе и в Новой Голландии. Коллектив участвовал в спектаклях «Что делать» Андрея Могучего (БДТ) и «Новый день» Александра Артемова в «Театре ТРУ». Сотрудничают с Георгом Грюном и солистами Саарбрюкенского камерного хора, основателем The Tallis scholars Питером Филлипсом, дирижером Федором Ледневым и камерным оркестром «Дивертисмент».
Концерт Festino 26 апреля начинается в 19:00 на Декабристов, 54А. Билеты в продаже.
