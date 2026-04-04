Фортепианный вечер Элисо Вирсаладзе пройдет в Петербургской филармонии

18 апреля в Большом зале Петербургской филармонии состоится фортепианный вечер Элисо Вирсаладзе. Пианистка исполнит сочинения Иоганна Себастьяна Баха (в транскрипции Камиля Сен-Санса), Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и Фридерика Шопена.

Элисо Вирсаладзе преподает в Московской консерватории и Школе музыки Фьезоле. Входит в состав жюри крупнейших международных конкурсов, в том числе конкурсов имени королевы Елизаветы (Брюссель), Ферруччо Бузони (Больцано), Гезы Анды (Цюрих) и Антона Рубинштейна (Тель-Авив). Тесно сотрудничала с Наталией Гутман, квартетами имени Бородина и Танеева.

В 1970-х годах Вирсаладзе первая из отечественных пианистов исполнила все фортепианные концерты Моцарта. В сольных программах отдает предпочтение музыке Бетховена, Шумана, Листа, Брамса, Шопена, Шуберта, Чайковского и Рахманинова.

На сцену Большого зала Ленинградской – Петербургской филармонии пианистка впервые вышла в 1968 году. Здесь она выступала с дирижером Юрием Темиркановым, вместе с которым они в общей сложности дали более 100 концертов. Фортепианные вечера Вирсаладзе в Петербургской филармонии проходят уже нескольких десятилетий.

1 апреля Элисо выступила в филармонии с симфоническим оркестром под руководством Павла Бубельникова. Пианистка солировала в концерте № 15 для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта.

Концерт 18 апреля начнется в 20:00.

