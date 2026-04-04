Приглашенный солист «Ла Скала» Элиа Фаббиан впервые выступит в Петербурге на пасхальном концерте

12 апреля в Тронном зале Екатерининского дворца состоится концерт к празднику Пасхи. На сцену выйдут трубач-виртуоз Василий Алещенко, солистка Михайловского театра Светлана Москаленко, а также приглашенный солист театра «Ла Скала», баритон Элиа Фаббиан. Итальянский певец выступит в Петербурге впервые.

Фаббиан — приглашенный солист миланского театра «Ла Скала», Немецкой оперы в Берлине, Королевской оперы Валлонии в Льеже. Он родился в Кастельфранко-Венето и уже в 17 лет дебютировал в опере Россини «Брачный вексель». Среди его учителей в Академии для оперных певцов «Ла Скала» — Лейла Генджер, Луиджи Альва и Лучана Серра.

На концерте, продолжающем императорские традиции пасхальных торжеств, солист исполнит фрагменты из опер Джузеппе Верди «Травиата», «Риголетто», «Набукко», «Изабо» и «Трубадур». В исполнении трубача Василия Алещенко прозвучит Концерт для трубы с оркестром ми-бемоль мажор Йозефа Гайдна. Приглашенная звезда Большого театра Женевы и Немецкой оперы на Рейне Светлана Москаленко выступит с Концертом для колоратурного сопрано с оркестром Рейнгольда Глиэра.

Праздничный концерт пройдет 12 апреля в 19:30 на Садовой, 7 (Пушкин). Билеты в продаже.

