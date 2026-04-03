Музыка

От «Бонда с кнопкой» до Ploho: фестиваль Stereoleto опубликовал лайнап на 13 и 14 июня

Список артистов будут дополнять.

Фестиваль в 2025 году
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой музыкального фестиваля Stereoleto/Стереолето

Фестиваль в 2025 году

Stereoleto пройдет 13 и 14 июня в «Севкабель Порту». Организаторы 25-го фестиваля опубликовали расписание выступлений артистов по дням. Помимо музыки, гостей ждет мультимедийная выставка, маркет, бренд-зоны от партнеров, активности для всех возрастов и фуд-корт.

13 июня на сцену выйдут инди-фолк-группа «Бонд с кнопкой», рэпер Loqiemean, группа «Хлеб», инди-поп-дуэт «Базар», Terelya, беларусский коллектив «Борисовский Тракт» и фанк-квинтет Diasonics. Также выступит вокально-исследовательский ансамбль «Бозоны Хиггса», петербургская рок-группа «аннушкаа», инди-трио «Стрио», инди-рокеры Uncle Pecos, электропанки Obraza Net и арт-рокеры «Другое Дело».

Фестиваль в 2025 году
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой музыкального фестиваля Stereoleto/Стереолето

Фестиваль в 2025 году

Фестиваль в 2025 году
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой музыкального фестиваля Stereoleto/Стереолето

Фестиваль в 2025 году

14 июня — день выступления LAB Антона Беляева, групп IOWA и «лампабикт», постпанк-коллективов «Сова» и Ploho, дуэта Кай и Гетера и израильских мастеров грува Monolyt. Список артистов будет пополняться.

Билеты в продаже на сайте фестиваля. После 13 апреля цена вырастет.

