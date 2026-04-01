В Мариинском театре покажут оперу Рахманинова по «маленькой трагедии» Пушкина «Скупой рыцарь»

22 апреля в Концертном зале Мариинского театра состоится премьера оперы «Скупой рыцарь» на музыку Сергея Рахманинова к одноименной пьесе Александра Пушкина. Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев.

«Скупой рыцарь», написанный Пушкиным осенью 1830 года в Болдине, входит в цикл «Маленькие трагедии». Пьеса рассказывает о конфликте бедного рыцаря Альбера и его скупого отца-барона.

Одноименную одноактную оперу Рахманинова впервые поставили 11 января 1906 года на сцене Большого театра в Москве. Композитор рассчитывал, что в спектакле будет участвовать Федор Шаляпин, но тот отказался из-за разных взглядов на музыку, соответствующую оригинальному тексту Пушкина.

Режиссером новой постановки стал Александр Пономарев. Декорациями и костюмами занималась Анна Подволоцкая. Cостав исполнителей объявят позже.

В марте труппа Мариинского театра выступила с оперой на фестивале «Гений места» в Великом Новгороде. 22 апреля спектакль впервые представят в Петербурге.

Показ начнется в 19:00 на Писарева, 20.

12+