Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Поделиться:

В Мариинском театре покажут оперу Рахманинова по «маленькой трагедии» Пушкина «Скупой рыцарь»

Премьера состоится 22 апреля.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

22 апреля в Концертном зале Мариинского театра состоится премьера оперы «Скупой рыцарь» на музыку Сергея Рахманинова к одноименной пьесе Александра Пушкина. Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев.

«Скупой рыцарь», написанный Пушкиным осенью 1830 года в Болдине, входит в цикл «Маленькие трагедии». Пьеса рассказывает о конфликте бедного рыцаря Альбера и его скупого отца-барона.

Одноименную одноактную оперу Рахманинова впервые поставили 11 января 1906 года на сцене Большого театра в Москве. Композитор рассчитывал, что в спектакле будет участвовать Федор Шаляпин, но тот отказался из-за разных взглядов на музыку, соответствующую оригинальному тексту Пушкина.

Режиссером новой постановки стал Александр Пономарев. Декорациями и костюмами занималась Анна Подволоцкая. Cостав исполнителей объявят позже.

В марте труппа Мариинского театра выступила с оперой на фестивале «Гений места» в Великом Новгороде. 22 апреля спектакль впервые представят в Петербурге.

Показ начнется в 19:00 на Писарева, 20. Билеты в продаже на сайте театра.

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: