В Мариинском театре состоится фестиваль флейтовой и арфовой музыки

С 8 по 14 апреля на концертах выступят солисты из России, Германии, Ливана, Китая, Швейцарии, Сербии и Сирии.
С 8 по 14 апреля на сценах Мариинского театра в десятый раз пройдет фестиваль «Виртуозы флейты» & «Северная лира». В программе — семь концертов с участием современных инструменталистов и открытые мастер-классы музыкантов из Сербии, Китая, Швейцарии, Германии и России.
4 апреля в 14:00, накануне основных фестивальных дней, в камерном зале Рахманинова пройдет концерт «Музыкальное будущее России», где выступят арфисты, флейтисты, пианисты, гусляры и саксофонисты, которые учатся в европейских музыкальных учреждениях. 6 апреля в 19:00 в Концертном зале Мариинского театра проведут симфонический вечер памяти Йоко Нагаэ Ческины — японской арфистки, мецената, многолетнего партнера Мариинки. За пультом Симфонического оркестра театра — Валерий Гергиев. Программу опубликуют позднее.
РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ
8 апреля в 19:00 Гала-концерт — открытие фестиваля
Концертный зал
Солисты: Софья Кипрская, Ксения Курлович, Милена Станишич (арфа), София Виланд, Себастьян Жако, Денис Лупачев, Вероника Ткачук, Станислав Ярошевский (флейта), Ферас Чарестан (канун), Су Чан (гучжэн) + Симфонический оркестр Мариинского театра
В программе:
- Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для арфы и флейты с оркестром до мажор, KV 299
- Марсель Гранжани. «Ария в классическом стиле»
- Вильгельм Попп. Концертный вальс на темы из оперы Верди «Травиата», соч. 378
- Георг Филипп Телеман. Концерт для флейты с оркестром соль мажор, TWV 51:G2
- Ван Даньхун. Концерт «Жуши» (Rushi) для гучжэна с оркестром
- Франсуа Девьен. Концерт для флейты с оркестром № 12 ля мажор
- Драгана Йованович. Концерт для арфы с оркестром
- Ферас Чарестан. «Овде» (Awdeh) и «Юльский танец» для кануна с оркестром
- Феликс Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч. 64 (транскрипция для флейты)
9 апреля в 20:00 Программа для арфы «Соединяя миры» (режиссер: Юрий Смекалов)
Концертный зал
Солисты: Софья Кипрская (арфа), Николай Хотин (аутентичные ударные), Ферас Чарестан (канун), Су Чан (гучжэн), Марина Вяйзя (орган), Мария Баянкина, Александр Михайлов, Михаил Петренко, Юрий Смекалов, Александра Иосифиди + Камерный хор Мариинского театра
Программа концерта появится позже.
Концерт памяти Йоко Нагаэ Ческины. 2025
10 апреля в 18:00 Вечер камерной музыки «Приношение учителям»
Зал Стравинского
Солисты: Артемий Измайлов, Станислава Малаховская, Екатерина Семион, Ольга Резетдинова, Мария Федорова, Людмила Фролкова (арфа); Аглая Винницкая, Диана Кривенко, Мария Попова, Вероника Чижик, Евгения Шубина (флейта); Хелена Хьордис Офтестад (сопрано), Святослав Грабовский (бас), вокальный ансамбль «Вдохновение» и артисты оркестра Мариинского театра
В программе:
- Луи-Никола Клерамбо – Валерий Кикта. «Веронская история» (cвободная транскрипция органной Сюиты второго тона)
- Ирина Кайнова. Соната для флейты, альта и арфы
- Франц Шуберт. Ave Maria
- Вольфганг Амадей Моцарт. Серенада Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»
- Петр Иванов. «Старик и море»
- Эдуард Кипрский. «Дыхание» для флейты и фортепиано
- Сергей Баневич. «Белые ночи»
- Жак Ибер. Две интерлюдии для флейты, скрипки и арфы
- Альбер Руссель. Серенада
- Габриэль Форе. Экспромт № 6 ре-бемоль мажор, соч. 86; «Принцесса в замке»
- Леонид Резетдинов. Лакримоза и Светлый реквием для альта и арфы
- Алиса Моррис. Три фрагмента из трио «Мазки кисти» для флейты, гобоя и фагота
11 апреля в 19:30 Ю Юань и Себастьян Жако (флейта) при участии Елены Серовой (фортепиано)
Концертный зал
В программе:
- Карл Райнеке. Баллада для флейты и фортепиано, соч. 288
- Се Уэда. Элегия для флейты и фортепиано
- Иоганн Себастьян Бах. Чакона из Партиты для скрипки соло pе минор (транскрипция для флейты)
- Поль Таффанель. Фантазия на темы из оперы Вебера «Вольный стрелок»
- Вольфганг Амадей Моцарт. Рондо ре мажор, KV Anh. 184
- Габриэль Форе. Фантазия для флейты и фортепиано, соч. 79
- Иоганн Себастьян Бах. Партита для флейты соло ля минор, BWV 1013
- Франсис Пуленк. Соната для флейты и фортепиано
14 апреля в 19:00 Закрытие фестиваля
Концертный зал
Солисты: Софья Кипрская, Мария Федорова (арфа); Сергей Адаменко (колесная лира); Денис Лупачев, Мария Федотова, Ю Юань (флейта); Егор Егоркин, Анастасия Канеева (флейта-пикколо); Габриэль Джебран Якуб (виолончель), Иван Столбов (кларнет) + Симфонический оркестр Мариинского театра
В программе:
- Иоганн Иоахим Кванц. Концерт для двух флейт с оркестром соль мажор
- Мартин Ромберг. «Вечная луна» (Luna aeternalis) для флейты-пикколо, кларнета и струнного оркестра
- Лео Вейнер. Романс для виолончели и арфы с оркестром
- Антонио Вивальди. Концерт для флейты-пикколо с оркестром ля минор, RV 445
- Эдуард Кипрский. «Элегическое концертино» для арфы и струнного оркестра
- Татьяна Иванова. «Героическая музыка» для колесной лиры с оркестром
- Ян Сибелиус. Концерт для скрипки c оркестром ре минор, соч. 47 (транскрипция для флейты)
Билеты и информация о мастер-классах доступны на сайте театра. Посетить концерты «Виртуозов флейты» & «Северной лиры» можно по специальному абонементу.
6+
Комментарии (0)