В Мариинском театре состоится фестиваль флейтовой и арфовой музыки

С 8 по 14 апреля на концертах выступят солисты из России, Германии, Ливана, Китая, Швейцарии, Сербии и Сирии.

С 8 по 14 апреля на сценах Мариинского театра в десятый раз пройдет фестиваль «Виртуозы флейты» & «Северная лира». В программе — семь концертов с участием современных инструменталистов и открытые мастер-классы музыкантов из Сербии, Китая, Швейцарии, Германии и России.

4 апреля в 14:00, накануне основных фестивальных дней, в камерном зале Рахманинова пройдет концерт «Музыкальное будущее России», где выступят арфисты, флейтисты, пианисты, гусляры и саксофонисты, которые учатся в европейских музыкальных учреждениях. 6 апреля в 19:00 в Концертном зале Мариинского театра проведут симфонический вечер памяти Йоко Нагаэ Ческины — японской арфистки, мецената, многолетнего партнера Мариинки. За пультом Симфонического оркестра театра — Валерий Гергиев. Программу опубликуют позднее.

РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ

8 апреля в 19:00 Гала-концерт — открытие фестиваля

Концертный зал

Солисты: Софья Кипрская, Ксения Курлович, Милена Станишич (арфа), София Виланд, Себастьян Жако, Денис Лупачев, Вероника Ткачук, Станислав Ярошевский (флейта), Ферас Чарестан (канун), Су Чан (гучжэн) + Симфонический оркестр Мариинского театра

В программе:

  • Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для арфы и флейты с оркестром до мажор, KV 299
  • Марсель Гранжани. «Ария в классическом стиле»
  • Вильгельм Попп. Концертный вальс на темы из оперы Верди «Травиата», соч. 378
  • Георг Филипп Телеман. Концерт для флейты с оркестром соль мажор, TWV 51:G2
  • Ван Даньхун. Концерт «Жуши» (Rushi) для гучжэна с оркестром
  • Франсуа Девьен. Концерт для флейты с оркестром № 12 ля мажор
  • Драгана Йованович. Концерт для арфы с оркестром
  • Ферас Чарестан. «Овде» (Awdeh) и «Юльский танец» для кануна с оркестром
  • Феликс Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч. 64 (транскрипция для флейты)

9 апреля в 20:00 Программа для арфы «Соединяя миры» (режиссер: Юрий Смекалов)

Концертный зал

Солисты: Софья Кипрская (арфа), Николай Хотин (аутентичные ударные), Ферас Чарестан (канун), Су Чан (гучжэн), Марина Вяйзя (орган), Мария Баянкина, Александр Михайлов, Михаил Петренко, Юрий Смекалов, Александра Иосифиди + Камерный хор Мариинского театра

Программа концерта появится позже.

Концерт памяти Йоко Нагаэ Ческины. 2025

10 апреля в 18:00 Вечер камерной музыки «Приношение учителям»

Зал Стравинского

Солисты: Артемий Измайлов, Станислава Малаховская, Екатерина Семион, Ольга Резетдинова, Мария Федорова, Людмила Фролкова (арфа); Аглая Винницкая, Диана Кривенко, Мария Попова, Вероника Чижик, Евгения Шубина (флейта); Хелена Хьордис Офтестад (сопрано), Святослав Грабовский (бас), вокальный ансамбль «Вдохновение» и артисты оркестра Мариинского театра

В программе:

  • Луи-Никола Клерамбо – Валерий Кикта. «Веронская история» (cвободная транскрипция органной Сюиты второго тона)
  • Ирина Кайнова. Соната для флейты, альта и арфы
  • Франц Шуберт. Ave Maria
  • Вольфганг Амадей Моцарт. Серенада Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»
  • Петр Иванов. «Старик и море»
  • Эдуард Кипрский. «Дыхание» для флейты и фортепиано
  • Сергей Баневич. «Белые ночи»
  • Жак Ибер. Две интерлюдии для флейты, скрипки и арфы
  • Альбер Руссель. Серенада
  • Габриэль Форе. Экспромт № 6 ре-бемоль мажор, соч. 86; «Принцесса в замке»
  • Леонид Резетдинов. Лакримоза и Светлый реквием для альта и арфы
  • Алиса Моррис. Три фрагмента из трио «Мазки кисти» для флейты, гобоя и фагота

11 апреля в 19:30 Ю Юань и Себастьян Жако (флейта) при участии Елены Серовой (фортепиано)

Концертный зал

В программе:

  • Карл Райнеке. Баллада для флейты и фортепиано, соч. 288
  • Се Уэда. Элегия для флейты и фортепиано
  • Иоганн Себастьян Бах. Чакона из Партиты для скрипки соло pе минор (транскрипция для флейты)
  • Поль Таффанель. Фантазия на темы из оперы Вебера «Вольный стрелок»
  • Вольфганг Амадей Моцарт. Рондо ре мажор, KV Anh. 184
  • Габриэль Форе. Фантазия для флейты и фортепиано, соч. 79
  • Иоганн Себастьян Бах. Партита для флейты соло ля минор, BWV 1013
  • Франсис Пуленк. Соната для флейты и фортепиано

14 апреля в 19:00 Закрытие фестиваля

Концертный зал

Солисты: Софья Кипрская, Мария Федорова (арфа); Сергей Адаменко (колесная лира); Денис Лупачев, Мария Федотова, Ю Юань (флейта); Егор Егоркин, Анастасия Канеева (флейта-пикколо); Габриэль Джебран Якуб (виолончель), Иван Столбов (кларнет) + Симфонический оркестр Мариинского театра

В программе:

  • Иоганн Иоахим Кванц. Концерт для двух флейт с оркестром соль мажор
  • Мартин Ромберг. «Вечная луна» (Luna aeternalis) для флейты-пикколо, кларнета и струнного оркестра
  • Лео Вейнер. Романс для виолончели и арфы с оркестром
  • Антонио Вивальди. Концерт для флейты-пикколо с оркестром ля минор, RV 445
  • Эдуард Кипрский. «Элегическое концертино» для арфы и струнного оркестра
  • Татьяна Иванова. «Героическая музыка» для колесной лиры с оркестром
  • Ян Сибелиус. Концерт для скрипки c оркестром ре минор, соч. 47 (транскрипция для флейты)

Билеты и информация о мастер-классах доступны на сайте театра. Посетить концерты «Виртуозов флейты» & «Северной лиры» можно по специальному абонементу.

