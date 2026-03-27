В Мариинском театре состоится фестиваль флейтовой и арфовой музыки

С 8 по 14 апреля на сценах Мариинского театра в десятый раз пройдет фестиваль «Виртуозы флейты» & «Северная лира». В программе — семь концертов с участием современных инструменталистов и открытые мастер-классы музыкантов из Сербии, Китая, Швейцарии, Германии и России.

4 апреля в 14:00, накануне основных фестивальных дней, в камерном зале Рахманинова пройдет концерт «Музыкальное будущее России», где выступят арфисты, флейтисты, пианисты, гусляры и саксофонисты, которые учатся в европейских музыкальных учреждениях. 6 апреля в 19:00 в Концертном зале Мариинского театра проведут симфонический вечер памяти Йоко Нагаэ Ческины — японской арфистки, мецената, многолетнего партнера Мариинки. За пультом Симфонического оркестра театра — Валерий Гергиев. Программу опубликуют позднее.

РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ

8 апреля в 19:00 Гала-концерт — открытие фестиваля

Концертный зал

Солисты: Софья Кипрская, Ксения Курлович, Милена Станишич (арфа), София Виланд, Себастьян Жако, Денис Лупачев, Вероника Ткачук, Станислав Ярошевский (флейта), Ферас Чарестан (канун), Су Чан (гучжэн) + Симфонический оркестр Мариинского театра

В программе:

Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для арфы и флейты с оркестром до мажор, KV 299

Марсель Гранжани. «Ария в классическом стиле»

Вильгельм Попп. Концертный вальс на темы из оперы Верди «Травиата», соч. 378

Георг Филипп Телеман. Концерт для флейты с оркестром соль мажор, TWV 51:G2

Ван Даньхун. Концерт «Жуши» (Rushi) для гучжэна с оркестром

Франсуа Девьен. Концерт для флейты с оркестром № 12 ля мажор

Драгана Йованович. Концерт для арфы с оркестром

Ферас Чарестан. «Овде» (Awdeh) и «Юльский танец» для кануна с оркестром

Феликс Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч. 64 (транскрипция для флейты)

9 апреля в 20:00 Программа для арфы «Соединяя миры» (режиссер: Юрий Смекалов)

Концертный зал

Солисты: Софья Кипрская (арфа), Николай Хотин (аутентичные ударные), Ферас Чарестан (канун), Су Чан (гучжэн), Марина Вяйзя (орган), Мария Баянкина, Александр Михайлов, Михаил Петренко, Юрий Смекалов, Александра Иосифиди + Камерный хор Мариинского театра

Программа концерта появится позже.