Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Фестиваль эмбиента пройдет на Новой сцене Александринского театра

В программе — лекции о музыке Брайана Ино, виниле и практиках слушания, концерты электронных музыкантов и художников.

закрывайсвоиглаза
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра

закрывайсвоиглаза

C 1 по 4 апреля на Новой сцене Александринского театра состоится фестиваль эмбиент-музыки «ИНО». В программе из восьми событий — лекции и концерты от музыкантов, художников и исследователей.

Музыканты Ксюша Бурая, Егор закрывайсвоиглаза, КРЧСА, СимфоКэт, X.У.Р. («Храм Уединенного Размышления»), «Осколки музыки» и московский ансамбль «Хонтология» выступят с аналоговой и цифровой музыкой. Лекторы Глеб Раумская, Дмитрий Степанов и Леонид Кравченко расскажут об истоках жанра, характерных для эмбиента инструментах и процессе создания мелодий.

Название «ИНО» намекает на композитора Брайана Ино, которого причисляют к создателям эмбиента. 4 апреля на заключительном аудиоперформансе ансамбль «Хонтология» выступит с альбомом музыканта «Music for Airports».

СимфоКэт
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра

СимфоКэт

КРЧСА (Настя Чайкина)
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра

КРЧСА (Настя Чайкина)

Звук на концертах дополнит визуальная инсталляция «Рвущееся». Работа художницы ин.им (in.im) исследует цикл стихий и их трансформацию.

Куратором «ИНО» выступил Илья Симфокэт. Фестиваль подготовили при участии музыкального лейбла «Симфоническая тишина внутри».

ПРОГРАММА

1 апреля

  • 18:00, Фойе. Лекция музыканта Глеба Раумская «Эмбиент и текстуры: полный цикл создания трека». Вход свободный по регистрации.
  • 20:00, Медиацентр. Аудиоперформанс музыканта закрывайсвоиглаза и композитора Ксюши Бурой

2 апреля

  • 18:00, Фойе. Лекция музыканта Дмитрия Степанова «Виниловый проигрыватель как музыкальный инструмент в цифровую эпоху»
  • 20:00, Медиацентр. Аудиоперформанс композитора СимфоКэт и проекта КРЧСА

3 апреля

  • 18:00, Фойе. Лекция Егора закрывайсвоиглаза «Внутри звука: глубокое слушание как опыт личной встречи и диалога»
  • 20:00, Медиацентр. Аудиоперформанс «Храма Уединенного Размышления» и «Осколков музыки»

4 апреля

  • 18:00, Фойе. Лекция музыкального обозревателя Леонида Кравченко «Брайан Ино и создание жанра эмбиент»
  • 20:00, Медиацентр. Аудиоперформанс ансамбля «Хонтология»

«ИНО» состоится с 1 по 4 апреля на набережной Фонтанки, 49а. Программа фестиваля и билеты доступны на сайте театра.

16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: