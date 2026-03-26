Фестиваль эмбиента пройдет на Новой сцене Александринского театра

C 1 по 4 апреля на Новой сцене Александринского театра состоится фестиваль эмбиент-музыки «ИНО». В программе из восьми событий — лекции и концерты от музыкантов, художников и исследователей.

Музыканты Ксюша Бурая, Егор закрывайсвоиглаза, КРЧСА, СимфоКэт, X.У.Р. («Храм Уединенного Размышления»), «Осколки музыки» и московский ансамбль «Хонтология» выступят с аналоговой и цифровой музыкой. Лекторы Глеб Раумская, Дмитрий Степанов и Леонид Кравченко расскажут об истоках жанра, характерных для эмбиента инструментах и процессе создания мелодий.

Название «ИНО» намекает на композитора Брайана Ино, которого причисляют к создателям эмбиента. 4 апреля на заключительном аудиоперформансе ансамбль «Хонтология» выступит с альбомом музыканта «Music for Airports».