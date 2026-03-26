Фестиваль эмбиента пройдет на Новой сцене Александринского театра

В программе — лекции о музыке Брайана Ино, виниле и практиках слушания, концерты электронных музыкантов и художников.
C 1 по 4 апреля на Новой сцене Александринского театра состоится фестиваль эмбиент-музыки «ИНО». В программе из восьми событий — лекции и концерты от музыкантов, художников и исследователей.
Музыканты Ксюша Бурая, Егор закрывайсвоиглаза, КРЧСА, СимфоКэт, X.У.Р. («Храм Уединенного Размышления»), «Осколки музыки» и московский ансамбль «Хонтология» выступят с аналоговой и цифровой музыкой. Лекторы Глеб Раумская, Дмитрий Степанов и Леонид Кравченко расскажут об истоках жанра, характерных для эмбиента инструментах и процессе создания мелодий.
Название «ИНО» намекает на композитора Брайана Ино, которого причисляют к создателям эмбиента. 4 апреля на заключительном аудиоперформансе ансамбль «Хонтология» выступит с альбомом музыканта «Music for Airports».
Звук на концертах дополнит визуальная инсталляция «Рвущееся». Работа художницы ин.им (in.im) исследует цикл стихий и их трансформацию.
Куратором «ИНО» выступил Илья Симфокэт. Фестиваль подготовили при участии музыкального лейбла «Симфоническая тишина внутри».
ПРОГРАММА
1 апреля
- 18:00, Фойе. Лекция музыканта Глеба Раумская «Эмбиент и текстуры: полный цикл создания трека». Вход свободный по регистрации.
- 20:00, Медиацентр. Аудиоперформанс музыканта закрывайсвоиглаза и композитора Ксюши Бурой
2 апреля
- 18:00, Фойе. Лекция музыканта Дмитрия Степанова «Виниловый проигрыватель как музыкальный инструмент в цифровую эпоху»
- 20:00, Медиацентр. Аудиоперформанс композитора СимфоКэт и проекта КРЧСА
3 апреля
- 18:00, Фойе. Лекция Егора закрывайсвоиглаза «Внутри звука: глубокое слушание как опыт личной встречи и диалога»
- 20:00, Медиацентр. Аудиоперформанс «Храма Уединенного Размышления» и «Осколков музыки»
4 апреля
- 18:00, Фойе. Лекция музыкального обозревателя Леонида Кравченко «Брайан Ино и создание жанра эмбиент»
- 20:00, Медиацентр. Аудиоперформанс ансамбля «Хонтология»
«ИНО» состоится с 1 по 4 апреля на набережной Фонтанки, 49а. Программа фестиваля и билеты доступны на сайте театра.
16+
